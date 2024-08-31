還沒問到京華城！柯文哲律師曝訊問內容　「12小時都在問木可」

▲前台北市長柯文哲31日凌晨被送往地檢署複訊，因拒絕夜間偵訊而遭當庭逮捕。（圖／CTWANT提供）

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民眾黨主席、前台北市長柯文哲遭控涉及京華城案，31日凌晨從廉政署被帶到台北地檢署複訊，但柯文哲的律師鄭深元透露，檢方訊問內容持續在木可公司的政治獻金案圍繞，尚未詢問到京華城案，柯文哲在馬拉松偵訊中十分疲累，這才寧可被當庭逮捕，鄭則已聲請提審。

據了解，在柯文哲台北市長任內，京華城容積率放寬至840%，彭振聲日前已被傳喚，並遭限制出境和出海，而他在訊問中透露京華城案是柯文哲「交辦」，此說法明顯對柯不利，而檢廉原訂近日要約談柯文哲說明，是因北市議員應曉薇突然出境，檢廉緊急拘提才提前收網。

檢廉30日上午兵分十路，前往柯文哲位於台北市金山南路二段住處、台玻大樓的柯文哲辦公室、前北市副市長彭振聲住處等地搜索，並當場交付傳票給柯文哲，預計在搜索結束後，將柯帶回廉政署偵訊，偵訊時間長達12小時，31日凌晨0時40分移抵台北地檢署。

鄭深元表示，廉政署與檢察官的訊問內容都圍繞在政治獻金，尚未問到京華城案，而如今時間已經很晚了，柯文哲沒辦法接受這樣的訊問，因而主張拒絕夜間偵訊，但檢察官認為不能讓柯文哲離開，因而當庭逮捕，已跟台北地院聲請提審，由法官確認逮捕是否合法。

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