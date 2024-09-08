　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9大遊樂園考核出爐　觀光署揪出「海豚繁殖」

▲▼遊樂園,樂園,遊樂設施。（圖／Pixabay）

▲觀光署考核9家遊樂園結果出爐，缺失改善項目五花八門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署8月起展開全台觀光主題遊樂園考核，9家遊樂園考核結果出爐，缺失項目五花八門，除了餐飲、環境衛生等較常見改善項目，觀光署稽查發現野柳海洋世界內海豚懷孕繁殖，被要求依法辦理，另東勢林場遊樂區缺失改善項目最多，小人國表現最好僅1項缺失。

去年全台27家觀光遊樂園，遊客突破2000萬人次，入園遊客眾多，觀光署每年定期舉辦觀光遊樂業督導考核競賽，會同中央相關主管機關，根據其負責的項目進行考核，落實三級管理機制，加強遊樂設施的安全與緊急應變機制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署近期公布9家遊樂園的考核競賽結果，位於台中市的東勢林場遊樂區被要求改善項目最多共15項，包括電器設備裸露應加防護罩、存放易燃物品應標示嚴禁煙火並人員管制、生食刀具應加強清潔、廢潤滑油桶有洩漏情形等缺失。

其次為泰雅渡假村改善有14個項目，包括救護技術員複訓未符規定、遊客個資應落實管控、雜貨區冷凍庫食材未妥善覆蓋、廚房部分人員未穿戴衣帽，甚至園區水上SUP活動，被要求依規定向地方政府備查等。

深受親子喜愛的野柳海洋世界，缺失項目也有14項，包括冰磚未有明顯效期標示、廁所洗手台堵塞、遺失物應拍照存證列管等，園區內有海豚，考核發現海豚妊娠涉保育類野生動物的繁殖，被要求依「野生動物保育法」規定辦法。

台糖公司經營的柳營尖山埤渡假村改善有11項，包括西餐區冰箱清潔度不佳、棚架水桶發現病媒蚊幼蟲等。雲仙樂園則有10項改善，包括液化石油氣體鋼瓶儲存區未標示危害、冷凍及冷藏食材無標示日期，並要求別墅區建築物拆除補辦拆除執照等。

西湖渡假村及頑皮世界各有8項改善項目，包括地下停車場地面破損產生坑洞、餐廳廚房天花板及電風扇不潔、病媒防治（鼠）無紀錄、黑面琵鷺展場展示若需進行與人互動或民眾餵食應經相關機關核可等。

尚順育樂世界有4項改善，包括君樂飯店1樓廁所前的消防箱雜物堆放、發電機房的分裝柴油未有標示等。小人國僅有1項改善，發現「woc冰店」冷凍櫃膠條不潔。

ET快訊
快訊／豪雨區擴大　11縣市豪大雨特報
吳姍儒生了！吳宗憲打牌一半衝醫院：阿公最愛妳
快訊／院方宣告「急救無效」　消防員送返中部
大量土石淹沒「整條軌道消失」！　今恐難以搶通
快訊／U18冠軍戰！　中華隊抗日先發打線出爐　
快訊／暴雨襲！　台3線土石流崩坍畫面曝
快訊／雨彈炸裂！3地淹水警戒　台南2區列一級
「1500沈慶京」是什麼？　律師曝2方法查證

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／豪雨區擴大「11縣市豪大雨特報」　國家警報又響

大量土石淹沒台鐵畫面曝光「整條軌道消失」　今恐難以搶通　

快訊／雷雨轟炸「嘉義機場暫停地面作業」　航班延誤

9大遊樂園考核出爐　觀光署揪出「海豚繁殖」

他驚見「IG強大1功能」　2.8萬人狂刷留言：大家好厲害

快訊／大雷雨擴大灌8縣市　國家警報狂響　　

快訊／雨彈升級「19縣市豪大雨特報」　豪雨炸3地　　

土石如洪流「蘇花公路崇德段預警封閉」　搶通時間待評估

高雄選妃一條街又復活！爆乳妹價碼曝　網笑：只有暖男不知道

快訊／大雷雨狂轟花蓮　國家警報大響

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

澳女把貓包成聖誕禮物　淡定貓吸2300萬次收看

大谷翔平破紀錄一擊！ 達成首位「45轟45盜」

週刊爆柯文哲收1500萬 館長批：台灣文化大革命

ASMRZ揪網紅美鳳老師「晚安大小姐」　雙人組喊話李多慧：一起跳舞吧

6歲弟喊海盜船超無聊　上船後臉崩：好恐怖！

快訊／豪雨區擴大「11縣市豪大雨特報」　國家警報又響

大量土石淹沒台鐵畫面曝光「整條軌道消失」　今恐難以搶通　

快訊／雷雨轟炸「嘉義機場暫停地面作業」　航班延誤

9大遊樂園考核出爐　觀光署揪出「海豚繁殖」

他驚見「IG強大1功能」　2.8萬人狂刷留言：大家好厲害

快訊／大雷雨擴大灌8縣市　國家警報狂響　　

快訊／雨彈升級「19縣市豪大雨特報」　豪雨炸3地　　

土石如洪流「蘇花公路崇德段預警封閉」　搶通時間待評估

高雄選妃一條街又復活！爆乳妹價碼曝　網笑：只有暖男不知道

快訊／大雷雨狂轟花蓮　國家警報大響

快訊／豪雨區擴大「11縣市豪大雨特報」　國家警報又響

下半年3條日本復飛航線！賞楓雪更方便　還享免費2件行李托運

與建商「協議合建」不可不知6種稅賦！「這2項補貼」不是多就好

中秋禮盒最實用推薦！LUSH「月餅」0卡路里還能泡澡、大春煉皂設計超Q

「快速甩肉」首選！日媒3原因激推跳繩　10分鐘效率贏跑步3倍

步入千年巨木森林！棲蘭神木園區一日遊預約購票＆交通接駁懶人包

賽琳娜32歲登最年輕億萬富翁榜！「驚人資產曝光」齊名泰勒絲、蕾哈娜

強降雨致災！花蓮鐵公路又中斷　航空加班疏運開放訂票

快訊／消防員潛水訓練失去意識！院方宣告「急救無效」送返中部

吳姍儒生了！吳宗憲打牌一半急奔醫院　見外孫女融化告白：阿公最愛妳

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

生活熱門新聞

當眾試用飛機杯！網紅猛噴不明白液

高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

可能有雙颱！　今雨擴全台

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出

iPhone展示機「電池健康度驚呆他」　一票果粉崩潰

護理師被吼「叫院長來」溫柔反擊　醫：決定公布照片

女大生暑假娃娃機店打工　一個月薪水10元

沒空管《拳上》館長吼「老子要救人」！網：要劫獄嗎

大排骨3菜便當「只要50元」！一票喊：太扯

行人死亡不減反增　新交長陳世凱出招！基層警批：政策不是打電動

快訊／國家警報大響　大雷雨襲擊4縣市

婆婆規定2個月才能回娘家1次　她1招反擊

涮涮鍋牛舌「薄到透明」！　吸790萬人瀏覽驚嘆刀工超強

更多熱門

相關新聞

觀光署推「宜花東旅遊優惠攻略」　最多可省3200元

觀光署推「宜花東旅遊優惠攻略」　最多可省3200元

觀光署推「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」，2人同行1人免費，已加碼至7000套，搭配宜花東台灣好行免費、台灣觀巴2折及花蓮振興加碼住宿補助，觀光署也推出「宜花東旅遊優惠攻略」，台中出發3天2夜遊花東，兩人平均可省至少3200元；若台北出發3天2夜台東之旅，兩人可省下約2800元。

千萬國際客目標「現在才破500萬」　陳世凱坦言：剩一季壓力大

千萬國際客目標「現在才破500萬」　陳世凱坦言：剩一季壓力大

旅宿業開放移工沒下文　觀光署長：持續與勞動部溝通

旅宿業開放移工沒下文　觀光署長：持續與勞動部溝通

「自行車旅遊節」開跑！參與可抽澎湖機票　日月潭首辦環法挑戰賽

「自行車旅遊節」開跑！參與可抽澎湖機票　日月潭首辦環法挑戰賽

網怨「花蓮住宿補助」突被取消！疑「業者超賣」觀光署要查

網怨「花蓮住宿補助」突被取消！疑「業者超賣」觀光署要查

關鍵字：

觀光署遊樂園考核改善缺失

讀者迴響

熱門新聞

車停國道路肩想換駕駛！男一下車就被撞飛　送醫不治

當眾試用飛機杯！網紅猛噴不明白液

瑤瑤看火星人演唱會「超亮衣服穿整場」

高雄街頭塞到爆　捷運站恐怖人潮曝光

女大生法國愛上人夫！返台衝摩鐵至少13次

快訊／歐弟未婚3度當爸「老婆生了」

可能有雙颱！　今雨擴全台

繳千萬元棺材本全泡湯！2期未繳退會　爺嬤高喊：還錢來

煙火直射2000人觀眾席！驚悚現場影片曝光

快訊／今全台變天！　大雷雨轟3縣市

即／雪隧火燒車「雙向封閉中」　國5成大型停車場

即／9歲男童澎湖星級酒店泳池溺水　今晨不治

港日混血女網紅「拍無碼AV」收入近億！觸法遭逮

中秋節是「極陰日」！4生肖易沖煞不宜外出

孫安佐陪爸媽日本旅遊！　狄鶯曬家族照遭酸

更多

最夯影音

更多

Bruno Mars高雄開唱5.5萬人朝聖　嘴甜改唱中文：寶貝我好想你

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

帶2孩搭捷運被嫌太吵制止　婦人喊救命提告：他想打人

王彩樺赴日「買5個包.訂2個包」　請地陪帶路血拚：最瘋狂的一次

Ella拱阿信「台上親親」忘記已婚XD　他喊話「若S.H.E合體」：可以借位！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面