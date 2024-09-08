9大遊樂園考核出爐　觀光署揪出「海豚繁殖」

▲觀光署考核9家遊樂園結果出爐，缺失改善項目五花八門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡亞樺／台北報導

觀光署8月起展開全台觀光主題遊樂園考核，9家遊樂園考核結果出爐，缺失項目五花八門，除了餐飲、環境衛生等較常見改善項目，觀光署稽查發現野柳海洋世界內海豚懷孕繁殖，被要求依法辦理，另東勢林場遊樂區缺失改善項目最多，小人國表現最好僅1項缺失。

去年全台27家觀光遊樂園，遊客突破2000萬人次，入園遊客眾多，觀光署每年定期舉辦觀光遊樂業督導考核競賽，會同中央相關主管機關，根據其負責的項目進行考核，落實三級管理機制，加強遊樂設施的安全與緊急應變機制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署近期公布9家遊樂園的考核競賽結果，位於台中市的東勢林場遊樂區被要求改善項目最多共15項，包括電器設備裸露應加防護罩、存放易燃物品應標示嚴禁煙火並人員管制、生食刀具應加強清潔、廢潤滑油桶有洩漏情形等缺失。

其次為泰雅渡假村改善有14個項目，包括救護技術員複訓未符規定、遊客個資應落實管控、雜貨區冷凍庫食材未妥善覆蓋、廚房部分人員未穿戴衣帽，甚至園區水上SUP活動，被要求依規定向地方政府備查等。

深受親子喜愛的野柳海洋世界，缺失項目也有14項，包括冰磚未有明顯效期標示、廁所洗手台堵塞、遺失物應拍照存證列管等，園區內有海豚，考核發現海豚妊娠涉保育類野生動物的繁殖，被要求依「野生動物保育法」規定辦法。

台糖公司經營的柳營尖山埤渡假村改善有11項，包括西餐區冰箱清潔度不佳、棚架水桶發現病媒蚊幼蟲等。雲仙樂園則有10項改善，包括液化石油氣體鋼瓶儲存區未標示危害、冷凍及冷藏食材無標示日期，並要求別墅區建築物拆除補辦拆除執照等。

西湖渡假村及頑皮世界各有8項改善項目，包括地下停車場地面破損產生坑洞、餐廳廚房天花板及電風扇不潔、病媒防治（鼠）無紀錄、黑面琵鷺展場展示若需進行與人互動或民眾餵食應經相關機關核可等。

尚順育樂世界有4項改善，包括君樂飯店1樓廁所前的消防箱雜物堆放、發電機房的分裝柴油未有標示等。小人國僅有1項改善，發現「woc冰店」冷凍櫃膠條不潔。