振興花蓮3.0版10月上路　自由行入住第2晚加碼「補助1500元」

▲觀光署長周永暉。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為搶救花蓮觀光，交通部觀光署規劃推出振興花蓮3.0版，針對花蓮演唱會或大型活動前後期間，除自由行住宿一晚補助1千元外，第2晚將加碼補助1500元，鼓勵拉長停留花蓮天數，團客部分也將放寬補助團數上限為10團，預計10月上路。

觀光署長周永暉今(13日)出席台灣永續觀光高峰論壇受訪表示，現在推動的花蓮振興2.0版效果會慢慢出來，最近花蓮又有土石流災情影響，觀光署也赴花蓮與業者溝通，希望鼓勵組團帶到花蓮，預計11月和12月情況會比較好轉。

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周永暉指出，將搭配花蓮的活動，除五月天演唱會外，也在策畫具國際知名度音樂會在花蓮演出，這樣串接成一周活動，譬如11月2日、3日有五月天演唱會，在地也會辦些活動，10月花蓮還有很多不同其他活動，活動大多在假日，平日在地也會辦活動串接。

觀光署也規劃推出花蓮振興3.0版，周永暉說明，振興花蓮3.0版將有些調整，希望團體旅遊先開放，目前2.0版參加旅行團依階梯式補助2萬、2.5萬、3萬，3.0版希望更多有團體旅遊到花蓮，補助團數將從3萬拉高到10團當作一個區間，旅行社可以攬客到10團。

自由行部分，目前入住花蓮每人每月補助1千元，周永暉表示，業者希望能夠展延，目前規劃補助展延到12月，有些配合大型活動譬如演唱會等，前後3天入住花蓮除了首晚1千元補助外，再住一晚將加碼1500元補助，補助時間會落在主要大型活動期間的兩端，台灣很多旅遊大多是1日遊或2天1夜，希望鼓勵多住一個晚上，未來也將持續滾動式檢討。

周永暉強調，花蓮振興3.0版專案預計10月1日開始，鼓勵大家到花蓮，3.0版將在原本預算內調整，目前補助花蓮振興預算執行已達三分之一，專案預算寬裕，策略上比較彈性，但將用在刀口上。