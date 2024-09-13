中華郵政開賣「台灣鐵道觀光郵票」　王國材：行銷國外吸客

▲中華郵政今發行「台灣鐵道觀光郵票(113年版)」1套5枚。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為推廣台灣鐵道旅遊文化，中華郵政今(13日)發行「台灣鐵道觀光郵票(113年版)」1套5枚。中華郵政公司董事長王國材表示，該5枚郵票結合各式列車和知名景點，將可行銷到國外，進一步吸引國際旅客來台觀光。

中華郵政今舉辦郵票發行典禮，王國材表示，台灣鐵道風情萬種，台鐵240個車站都有迷人風景，台灣的鐵道旅遊廣受國內外旅客喜愛，台鐵、林鐵、糖鐵、高鐵、捷運不同類型鐵道，也代表長途到短途服務，隨新舊鐵道發展，串聯許多景點，鐵道旅遊也是觀光一部分，更是吸引國際旅客很重要吸引力，中華郵政用各式列車和知名景點發行五款郵票，將可到國外行銷，吸引國外觀光客來台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華郵政董座王國材(右)、台鐵董事長杜微(左)。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵公司董事長杜微表示，台鐵自104年就與郵政公司合作推出郵票，113年版鐵道觀光郵票規模擴展，除台鐵、高鐵外，還有糖鐵、林鐵和捷運，象徵台灣軌道和鐵道觀光蓬勃發展，台鐵也努力拓展將點連成線、成網推動鐵道觀光，台鐵公司未來發展要跟郵政相結合，緊密協助互相幫忙，一起把台灣鐵道和郵政推動起來。

鐵道觀光郵票催生者、觀光署長周永暉則表示，台北車站每天有60萬人次進出，是國際性車站，疫情之後，聯合國世界觀光組織曾說新舊時代的交融用鐵道旅遊來實現，中華郵政發行該5張郵票帶大家到台灣旅遊一圈，張張精采，各各有故事，觀光署16個海外辦事處也會同步行銷。

▲中華郵政董事長王國材(右)、觀光署長周永暉(左)。（圖／記者李姿慧攝）

交通部政務次長伍勝園表示，台灣鐵道發展史悠久，自1887年迄今已有137年歷史，台鐵見證台灣經濟發展，從蒸汽火車到電氣化，2007年台灣高鐵也開通，縮短南北距離，開創一日生活圈。

伍勝園說，北捷、高捷、桃園捷運提供民眾通勤和都會區交通便利，穿越山間的阿里山林鐵轉型珍貴林業文化資產，糖鐵五分車見證台灣製糖輝煌時期，每個鐵道系統是台灣不同時期歷史的演進，驅動台灣進步，也是台灣經濟發展脈動，鐵道觀光郵票把台灣風情萬種放入郵票，希望透過郵票來吸引國際旅客來台灣觀光。