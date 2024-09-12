觀光署改制1周年推「台灣觀光成果風華展」　明起全台巡展

▲觀光署去年9月15日改制掛牌成立，即將邁入一周年 。（圖／取自行政院官網）

記者蔡亞樺／台北報導

交通部觀光署去年9月15日改制掛牌成立，即將邁入改制1周年，觀光署將於明日在集思交通部國際會議中心，以台灣觀光3.0「Waves of Wonder」品牌，舉辦「榮耀台灣‧觀光永續‧連結世界」主題成果風華展，並依序在全台4地巡展。

觀光署指出，「台灣觀光成果風華展」規劃台灣觀光的過去、現在及未來等3大展區，「榮耀台灣」展示牆為台灣觀光發展的重要記事，以歷史軸線呈現，穿插老照片進行回顧，並可以觀賞觀光成果精彩影片。

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「景區魅力 驚喜無限」展示牆，以LED燈箱呈現13個景區最獨特的風景，並介紹各風景區概要、特色故事及獲獎紀錄；「品牌布局 連結世界」展示牆呈現觀光署在國際觀光行銷與推廣分布，從品牌行銷台灣開始連結到全球。

觀光署提到，該展覽也收納100多張歷年宣傳、活動及行銷等精美海報，並設置海報輪播專區，為增加民眾互動，可以掃描展版上動物旁的QRCode，透過喜歡的動物濾鏡做成限時動態，在IG及FB上打卡分享給更多的朋友。

觀光署表示，該展覽於明日展出後，將依序移至北海岸及觀音山國家風景區管理處的白沙灣遊客中心（9月14日起至9月30日）、日月潭國家風景區管理處的向山遊客中心（10月1日起至10月15日）展出。

雲嘉南國家風景區管理處的北門遊客中心（10月16日起至10月31日）、花東縱谷國家風景區管理處的卑南遊客中心（11月1日起至11月15日）展出。觀光署表示，展出期間將致贈神秘小禮物，名額有限。