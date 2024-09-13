雙流自然教育中心15歲了　上樹放鬆五感+下溪體驗漁撈

▲在地漁撈 。（圖／林業及自然保育署屏東分署）

記者陳崑福／屏東報導

林業及自然保育署屏東分署位於南迴公路上的雙流自然教育中心滿15歲了！9月及10月將接連辦理兩場特別的課程，9月「森日快樂」-透過攀樹，在樹上享受與眾不同的熱帶季風森林，10月「魚米之鄉- 楓港溪的漁撈記憶」，則是向當地原住民學習溪流文化的山林智識，邀請民眾參與。

「森日快樂」讓學員不只攀樹，而是在過程中親近森林、享受放鬆，搭配五感體驗、林下遊憩設施、在地午餐，與森林精油，讓身心享受森林育樂功能，親身的記憶無法取代，快來享受大樹送給每個人專屬的「森」日禮吧！

另一場「魚米之鄉- 楓港溪的漁撈記憶」將與在地原住民夥伴一同藉由活動體驗，了解楓港溪流域裡豐富的漁業資源及補撈文化，透過實作，體驗傳統的漁撈方式及永續利用溪流資源的山林智慧。

雙流自然教育中心自108年成立，15年來連結人與自然，提供優質環境教育，年底兩場特別的全日型課程，「森日快樂」兩梯次將分別於9月21、22日辦理，課程費每人1500元，1+1組合價2100元。「魚米之鄉- 楓港溪的漁撈記憶」兩梯次則分別於10月5、6日辦理，課程費每人700元，採線上報名方式，相關報名資訊請詳見「台灣山林悠遊網」及「雙流自然教育中心臉書粉絲專頁」。