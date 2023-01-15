迎春賀歲山上花園水道博物館闖關攀樹賞花　送剪紙徽章、聖母加持黑糖

圖：春節期間，為了歡迎民眾來走春，山上花園水道博物館推出限量入園禮，初一到初五，前1百名購票入園民眾，就可獲得兔年紀念徽章或山上特產黃金黑糖1份，剪紙風格的兔年徽章，充滿喜氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節期間，為了歡迎民眾來走春，山上花園水道博物館推出限量入園禮，初一到初五，前1百名購票入園民眾，就可獲得兔年紀念徽章或山上特產黃金黑糖1份，剪紙風格的兔年徽章，充滿喜氣，而與在地社區合作，經過玉二媽加持的黑糖，也要讓民眾平安一整年。

除此之外，水道博物館在初三到初五(1月24日至26日)推出最受親子喜愛的科學闖關活動外，也與國內知名攀樹團隊合作，從初二到初七(1月23至28日)，由具有攀樹合格證照的教練群，在密林區舉辦攀樹體驗，提供親子親近大自然的機會，進而增加對環境的認識，寓教於樂，讓春節假期充滿活力。

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館方表示，今年年假長達10天，由於預期天氣狀況不錯，加上疫情趨緩，相信會增加民眾出遊意願，除了加緊整理環境以外，博物館區的波斯菊、油菜花海，也預計在這段時間盛開，搭配園區百年紅磚老建築，以及串聯附近冰點冷氣花海，還有淨水池區的櫻花，相信會成為台南地區重要的賞花景點。

為了讓民眾在過年期間沾滿喜氣，館方從初一到初五，準備每天1百份入園禮，初一是充滿設計感，融入水道元素的剪紙風格徽章，初二到初五則是山上特產黃金黑糖；此外，初一持水道博物館門票（不限全票或半票），並且在山上天后宮粉絲專頁按讚，即可到天后宮兌換聖母加持的玉二媽ㄟ銀角仔鑰匙圈或山上黃金黑糖一份，精采多元的活動，讓民眾開心迎新春。