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雙流自然教育中心探索溪中世界　帶你「鬥陣下水趣」

▲享受最清涼的溪水與大自然的芬多精 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲享受最清涼的溪水與大自然的芬多精 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東林區管理處雙流自然教育中心將在8月27日及9月3日於雙流國家森林遊樂區辦理兩梯次「鬥陣下水趣」主題活動，每梯次限額35位，報名費用為300元（不含門票、停車費及午餐），預計6月4日中午12點開放報名，歡迎七歲以上的孩子與一般民眾報名參加。

▲享受最清涼的溪水與大自然的芬多精 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

這項活動，由專業的環境教育教師將帶領大家認識什麼是水生昆蟲?如何利用水生昆蟲，判別溪流水質是否健康，一起來學習與探索雙流國家森林遊樂區的溪流環境。

雙流國家森林遊樂區位於恆春半島的北端，是屏東與台東的必經之地，園區內的林木茂盛，因此溪水不只沁涼清澈，裡面也孕育了許多小生物，「鬥陣下水趣」活動將於當日上午8點半登場。

首先由雙流自然教育中心的環教教師以實體的生物標本與圖卡帶領大家認識溪流中微小的水生昆蟲，也將透過精彩的解說和趣味的問答，讓參加者對於住在水底的神祕小生物更加印象深刻，再由環教教師帶大家一同走入溪流，實地了解牠們住在溪流何在處；如何運用水生昆蟲幫溪流作健康檢測，判斷水質的好壞?。最後以木頭蜻蜓DIY為結尾，將自己的手作木頭蜻蜓帶回家作紀念。

有興趣的民眾可上Facebook搜尋「雙流自然教育中心」粉絲專頁按讚追蹤，或至「台灣山林悠遊網」點選自然教育連結至雙流自然教育中心，可獲得更詳細的活動資訊。

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