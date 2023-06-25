水道攀樹趣大受歡迎 樹上過夜活動帶來特別戶外體驗

▲台南山上花園水道博物館，舉辦「粽x星x耘x吉！水道端午攀樹趣」，4天來吸引100多組親子參加，成為連假最熱門活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

端午節假期，台南山上花園水道博物館發揮環境優勢，舉辦「粽x星x耘x吉！水道端午攀樹趣」，挑戰摘平安符、摘星星，到山上天后宮換取平安粽、至南瀛天文館免費參觀天文展示館觀賞最新的星象劇場，四天來吸引100多組親子參加，成為連假最熱門活動。

由於活動大受歡迎，館方表示，目前已經與專業團隊研究舉辦更多元的自然體驗課程，甚至不排除在樹上過夜的活動，並在25日進行測試，預計待天氣較為涼爽後推出，希望帶給民眾更特別的戶外體驗。

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台南山上花園水道博物館除了擁有寶貴的水道歷史設施以外，豐富廣闊的戶外環境，更是園區特色，館方除了開發各種環教課程外，也自今年初起引進體驗教育，讓民眾透過攀樹活動認識自然。

由於攀樹活動老少咸宜，開辦至今始終熱度不減，館方也看準這次的連假人潮，與南瀛天文館及山上區在地信仰中心山上天后宮合作，舉辦「粽x星x耘x吉！水道端午攀樹趣」活動，3個館各發揮特色，用創意讓更多人認識博物館也認識傳統文化。





活動推出，果然受到歡迎，4天下來，預約及現場報名親子超過1百組，在專業教練指導下，透過高角度俯瞰園區，相當有趣，也帶動園區人潮；為了增加活動深度，館方表示，目前也已經與專業團隊研究開設樹上過夜課程，希望充分利用園區優勢，讓更多人走入園區，親近自然。