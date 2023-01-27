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台南水道博物館春節舉辦攀樹體驗　用全新視野迎接新年

▲台南山上花園水道博物館，除搭配古蹟規劃大片花海以外，還利用林木蒼鬱的密林區，舉辦結合環境教育的攀樹體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館，除搭配古蹟規劃大片花海以外，還利用林木蒼鬱的密林區，舉辦結合環境教育的攀樹體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

春節連假擁有廣大戶外空間的台南山上花園水道博物館，除搭配古蹟規劃大片花海外，還利用林木蒼鬱的密林區，舉辦結合環境教育的攀樹體驗，大小遊客在專業教練講解協助下，不但更了解水道生態，更在安全裝置協助下，攀爬到超過5公尺高雨豆樹上，與古蹟、老樹進行一對一的深度對話，用全新視野迎接兔年。

▲台南山上花園水道博物館，除搭配古蹟規劃大片花海以外，還利用林木蒼鬱的密林區，舉辦結合環境教育的攀樹體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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參加活動的民眾表示，以往覺得爬樹只要手腳靈活就可以，上過專業課程以後，才知道從攀爬樹種的選擇，到安全裝置的確保，還要自己在半空中打繩結，過程嚴謹複雜，是個兼顧腦力和體力的活動；不過平常欣賞樹木，只能從樹下往上觀望，但跟著教練學習攀上高處後，觀察園區緊湊齊聚的樹冠層，鳥瞰大地，視野完全不同，是很難得的學習機會。

▲台南山上花園水道博物館，除搭配古蹟規劃大片花海以外，還利用林木蒼鬱的密林區，舉辦結合環境教育的攀樹體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南山上花園水道博物館，除搭配古蹟規劃大片花海以外，還利用林木蒼鬱的密林區，舉辦結合環境教育的攀樹體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水道博物館表示，園區曾規畫為苗圃，供應臺南境內行道樹、公共空間景觀、綠地、學校等所需樹木植栽，歷時長久至今形成特殊的密林景觀，多種生物棲息其中，更不乏罕見的保育類生物，讓博物館擁有耐人尋味的豐富生態教育資源。

▲台南山上花園水道博物館，除搭配古蹟規劃大片花海以外，還利用林木蒼鬱的密林區，舉辦結合環境教育的攀樹體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

館方指出，一套完整50分鐘的課程，包含認識密林區環境與樹木結構、穿著裝備教學、安全繩結製作教學等，更有攀樹技巧教學與攀樹體驗，且5歲至80歲的民眾均可以報名參加，學習速度快的話一下就可以攀上樹頂，享受截然不同的美景，而就算體力不夠只能爬到一半，也別有一番樂趣，進退皆宜。

▲台南山上花園水道博物館，除搭配古蹟規劃大片花海以外，還利用林木蒼鬱的密林區，舉辦結合環境教育的攀樹體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除了攀樹體驗外，水道博物館搭配百年古蹟建築，推出最具特色的波斯菊花海美景，以及科學闖關遊戲市集；此外鄰近的冰點冷氣也同步推出百日草；油菜花等不同主題花海，持水道博物館門票票根更可至鄰近知名的山上天后宮兌換手工黑糖或祈福吊飾，熱鬧有趣的活動搭配百花迎春，帶動整體山區旅遊。

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