陳佩琪保險箱放百萬！他提1點「怪怪的」　一票卻喊合理：觀念很好

記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案遭收押，11日檢廉調搜索柯妻陳佩琪在銀行承租的2個保險箱，並在裡面發現100萬元現金，掀起外界討論。ICU醫師陳志金直呼，百萬元的現金，居然不是存在銀行裡，而是放在銀行保險箱，「怪怪的」。對此，有網友卻認為正常，「當緊急預備金很合理阿」。

▼陳佩琪接受媒體專訪針對各筆金流做出說明。（圖／記者李毓康攝）



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ICU醫師陳志金在Threads發文，「百萬現金不是存在銀行，而是放在銀行保險箱？怪怪的～」

貼文曝光，多數網友認為合理，「我只能說沒有錢的人，眼界真的很小，兩個當醫生的人，丟個2個50萬在保險箱，當應急金觀念真的很好啊」、「考量兩個醫生的薪資水準和上有老下有小的家庭狀況，這在正常不過了吧」、「保險箱不就放貴重的東西嗎，放錢錯了嗎？」「不想投資不想利息也不行，管那麼多」、「保險箱就是放貴重的東西，不然要放什麼？」「保險箱裡放錢對有大量金錢流動的人是再正常不過的事」。

還有網友指出，「以前我們老闆娘麻將房裡的保險櫃都是2-3000萬現金」、「保險箱除了放一些黃金類的東西，我也會放一點錢啊，因為如果真的有什麼意外，我怕孩子身上現金不夠，銀行的錢不能馬上領出來，這樣才能夠給他們應急」。

陳佩琪12日接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，她表示，檢廉調調查的2個保險箱都是她的，裡面放的是結婚時父母給的金飾嫁妝、婆婆送的玉器、小孩出生打的金鎖片，還各放了50萬元現金，「不否認，自從先生當了市長後，我也覺得是一個很不穩定的工作，是有放一些少量現金在裡面以備不時之需」。