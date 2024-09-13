女凌晨叫車回家「後座遭男司機性侵開槍」　全裸屍丟棄樹林中

▲司機坦承殺害女子。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安那州一名女子下班後搭車回家突然失蹤，警方隔日在樹林中找到她的遺體，後來根據線索逮捕29歲Uber司機瓦拉德斯(Francisco Valadez)，瓦拉德斯最後坦承，他在後座把女子射殺並且棄屍。

印第安納波利斯(Indianapolis)警方，9日下午1時在樹林中發現一名全身赤裸的女性遺體，證實是前一晚下班後失蹤的30歲女子迪克森(Chanti Dixon)，死者在當地脫衣舞孃俱樂部工作。

迪克森母親表示，女兒前一天晚上就開始失蹤，女兒約凌晨3時30分左右下班，叫了一輛Uber回家，後來就沒有和任何人連絡。警方在遺體附近的樹林中找到死者手機，請家人幫忙解鎖後，找到當晚負責載迪克森的男司機瓦拉德斯。

This is Francisco Valadez. He allegedly admitted to killing 30-year-old Chanti Dixon after giving her a ride in his Uber. IMPD is asking anyone in the community who may have been in contact with him recently to call their homicide office. https://t.co/Q3SFWwWULu pic.twitter.com/KqsB0V7rXn — WRTV Indianapolis (@wrtv) September 10, 2024

瓦拉德斯原本辯稱，他開車載迪克森時突然遭到歹徒開槍搶劫，迪克森中彈後摔下車，所以他自己開車逃跑，後來才坦承，他原本計畫在後座性侵迪克森，結果反遭到迪克森侮辱，惱羞之下朝對方頭部開槍，試圖與遺體發生性關係。

警方表示，這起事件令人噁心、不安，女性受害者因為地球上不必要的邪惡消失，「沒有人應該受到這樣的對待，我對她的家人感到遺憾，所有婦女、女孩、母親，都有權利在社區中自由活著，而不需要擔心會發生令人髮指的事情」。

Uber公司聲明表示，他們已禁止瓦拉德斯未來繼續擔任司機，為死者與家屬感到心碎，將竭盡所能協助警方調查。家屬則在募款網站上表示，迪克森同時也是一名母親，身後留下2名十幾歲的孩子。

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