女凌晨叫車回家「後座遭男司機性侵開槍」　全裸屍丟棄樹林中

▲司機坦承殺害女子。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

美國印第安那州一名女子下班後搭車回家突然失蹤,警方隔日在樹林中找到她的遺體,後來根據線索逮捕29歲Uber司機瓦拉德斯(Francisco Valadez),瓦拉德斯最後坦承,他在後座把女子射殺並且棄屍。

印第安納波利斯(Indianapolis)警方,9日下午1時在樹林中發現一名全身赤裸的女性遺體,證實是前一晚下班後失蹤的30歲女子迪克森(Chanti Dixon),死者在當地脫衣舞孃俱樂部工作。

迪克森母親表示,女兒前一天晚上就開始失蹤,女兒約凌晨3時30分左右下班,叫了一輛Uber回家,後來就沒有和任何人連絡。警方在遺體附近的樹林中找到死者手機,請家人幫忙解鎖後,找到當晚負責載迪克森的男司機瓦拉德斯。

This is Francisco Valadez. He allegedly admitted to killing 30-year-old Chanti Dixon after giving her a ride in his Uber. IMPD is asking anyone in the community who may have been in contact with him recently to call their homicide office. https://t.co/Q3SFWwWULu pic.twitter.com/KqsB0V7rXn