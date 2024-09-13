不滿新勞資協議！波音94%工人投下否決票　3.3萬人13日起大罷工

▲波音的工人因對勞動合約感到不滿決定展開罷工。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國波音公司8日與國際機械師與航空太空工會（IAM）達成新勞動合約初步協議，然而新合約卻無法令西海岸地區組裝工廠的工人感到滿意。12日深夜，IAM旗下3.3萬名工人經投票後，以94.6%的投票結果否決了新的勞動合約，並在96%會員的支持下，決定自13日午夜開始罷工。

據路透社報導，波音之前的勞動合約已持續實施了16年。今年3月，波音最大規模工會IAM與資方展開談判，認為薪資成長無法跟上生活成本的上升，要求資方更新合約。9月8日，波音與IAM達成初步協議，同意在未來4年為員工加薪25%、降低勞工的醫療保健成本、減少強制加班，以及提供12周有薪育嬰假等福利。

▲外界認為，這場罷工恐影響波音的生產能力，延遲飛機交付。（圖／路透）

儘管波音聲稱這一合約是「歷史上最好的提案」，但94.6%的工人依舊在12日的投票中否決了相關協議，同時還有96%成員投票支持罷工，超出罷工所需的三分之二贊成票門檻。報導稱，這場罷工將自當地9月13日零點正式展開，預計將影響西雅圖和波特蘭2個組裝廠的波音737 MAX、波音767和波音777機型的生產。

這是波音的工人自2008年以來首次舉行罷工。當時，波音的工廠因罷工連續5天無法運作，並帶來每日1億美元的損失。路透社指出，工人的長期罷工恐將嚴重衝擊波音的生產能力，進一步延遲飛機交付，影響供應商及相關產業，對波音的財務狀況造成打擊。