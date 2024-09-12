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女河邊撿3.5kg石頭當門擋　竟是「3800萬年前琥珀」價值3千萬元

女河邊撿3.5kg石頭當門擋　竟是「3800萬年前琥珀」價值3千萬元。（圖／翻攝自Muzeul Județean Buzău）

▲婦人把寶石當作門擋十幾年。（圖／翻攝自Muzeul Județean Buzău）

記者李振慧／綜合報導

羅馬尼亞一名婦人在河邊撿到一塊3.5公斤重的石頭，帶回家當作門擋長達十幾年，沒想到老婦人去世後，家人在整理遺物時意外發現，這顆石頭其實是來自3,800萬年前的琥珀，價值高達100萬歐元（約台幣3,542萬元）。

西班牙《國家報》報導，居住在羅馬尼亞東南部Colti的一名老婦人，在家附近河邊發現一塊約3.5公斤重寶石，然而她卻沒有發現這塊寶石的價值，拿來當作家中門擋，即使家裡後來遭小偷，小偷也對寶石不屑一顧。

老婦人於1991年過世後，親戚整理遺物時才注意家中門擋其實是一塊琥珀，後來將琥珀賣給羅馬尼亞政府，經由波蘭克拉科夫歷史博物館(History Museums in Krakow)鑑定後，確定是來自3,800萬至7,000萬年前的琥珀。

這塊琥珀被認為是羅馬尼亞國寶，自2022年開始收藏在布澤烏(Buzau)縣立博物館中。館長Daniel Costache近來向《國家報》證實消息，受訪表示，這塊寶石的發現無論是在科學上還是博物館藏上都具有重大意義，認為是目前世界上發現的最大琥珀之一。

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