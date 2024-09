女河邊撿3.5kg石頭當門擋　竟是「3800萬年前琥珀」價值3千萬元

▲婦人把寶石當作門擋十幾年。(圖/翻攝自Muzeul Județean Buzău)

記者李振慧/綜合報導

羅馬尼亞一名婦人在河邊撿到一塊3.5公斤重的石頭,帶回家當作門擋長達十幾年,沒想到老婦人去世後,家人在整理遺物時意外發現,這顆石頭其實是來自3,800萬年前的琥珀,價值高達100萬歐元(約台幣3,542萬元)。

西班牙《國家報》報導,居住在羅馬尼亞東南部Colti的一名老婦人,在家附近河邊發現一塊約3.5公斤重寶石,然而她卻沒有發現這塊寶石的價值,拿來當作家中門擋,即使家裡後來遭小偷,小偷也對寶石不屑一顧。

AN OLD WOMAN IN ROMANIA USED AN AMBER STONE VALUED AT ONE MILLION EUROS FOR YEARS AS A DOOR STOP -



An elderly woman in the small town of Colti, southeast of Romania, lived for years without knowing that a stone she used as a simple doorstop was actually a treasure valued at 1… pic.twitter.com/njW7o6RRoa