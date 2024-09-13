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川普「移民吃貓狗論」發酵！民眾舉報海地人抓鵝　春田市收炸彈威脅

▲▼美國共和黨候選人、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普無證據聲稱有移民在春田市吃貓狗，為當地帶來混亂。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國俄亥俄州春田市最近因被前總統川普點名有移民在當地「吃貓狗」，而成為全國焦點。儘管市政府澄清無證據顯示移民食用寵物，但根據最新流出的錄音，警方2周前接獲報案，有居民目擊4個海地移民在城市公園附近抓鵝，此後該市還收到了炸彈威脅，進一步引發當地居民的不安。

綜合外媒報導，川普10日與民主黨總統候選人賀錦麗辯論時，提到移民「在城裡吃民眾的寵物」，「在俄亥俄州春田市，他們在吃狗。那些人（無證移民）入城，他們吃貓」。儘管市政府隨後表示，當局目前未接獲有關人吃寵物的通報，但「移民吃貓狗論」從網上傳出後，被當地居民不斷轉述，迅速擴散。

最近，美國網路政治雜誌《聯邦黨人》（The Federalist）取得一段克拉克郡（Clark County）警長辦公室調度員接獲報案的電話錄音，似乎佐證了這一傳言。從流出的錄音可見，致電民眾告訴調度員，他在上班途中見到4名海地人在城市公園附近抓鵝，而且這2男2女駕駛灰色豐田Tacoma卡車揚長而去時，「每個人手裡都抓著一隻鵝」。

在輿論逐漸激化之際，春田市12日有多座學校、市政機構都收到了炸彈威脅，嚇得當局緊急疏散民眾，並宣布關閉市政廳。市長魯伊（Rob Rue）表示，這些威脅來自一名對移民有所不滿的當地居民，而他的行動也與近期的移民爭議相關。

事發前一天，春田市也有人在一條大道上發現可疑包裹，目前當局正與聯邦調查局（FBI）合作調查這些炸彈威脅。自從川普的聳動言論發酵以來，移民社區領袖就對當地居民的安全感到十分擔憂，尤其是海地裔移民。

報導稱，春田市過去幾年湧入了約1.5萬名海地移民。這些移民在促進當地經濟發展的同時，也對社會服務和學校資源造成壓力。然而，市政府強調，雖然移民增加了服務需求，但並未導致犯罪率上升。

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