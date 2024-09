川普「移民吃貓狗論」發酵！民眾舉報海地人抓鵝　春田市收炸彈威脅

▲川普無證據聲稱有移民在春田市吃貓狗,為當地帶來混亂。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

美國俄亥俄州春田市最近因被前總統川普點名有移民在當地「吃貓狗」,而成為全國焦點。儘管市政府澄清無證據顯示移民食用寵物,但根據最新流出的錄音,警方2周前接獲報案,有居民目擊4個海地移民在城市公園附近抓鵝,此後該市還收到了炸彈威脅,進一步引發當地居民的不安。

綜合外媒報導,川普10日與民主黨總統候選人賀錦麗辯論時,提到移民「在城裡吃民眾的寵物」,「在俄亥俄州春田市,他們在吃狗。那些人(無證移民)入城,他們吃貓」。儘管市政府隨後表示,當局目前未接獲有關人吃寵物的通報,但「移民吃貓狗論」從網上傳出後,被當地居民不斷轉述,迅速擴散。

最近,美國網路政治雜誌《聯邦黨人》(The Federalist)取得一段克拉克郡(Clark County)警長辦公室調度員接獲報案的電話錄音,似乎佐證了這一傳言。從流出的錄音可見,致電民眾告訴調度員,他在上班途中見到4名海地人在城市公園附近抓鵝,而且這2男2女駕駛灰色豐田Tacoma卡車揚長而去時,「每個人手裡都抓著一隻鵝」。

在輿論逐漸激化之際,春田市12日有多座學校、市政機構都收到了炸彈威脅,嚇得當局緊急疏散民眾,並宣布關閉市政廳。市長魯伊(Rob Rue)表示,這些威脅來自一名對移民有所不滿的當地居民,而他的行動也與近期的移民爭議相關。

