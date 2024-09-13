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白宮：四方安全對話峰會9／21在拜登家鄉登場

▲▼民主黨全國代表大會,拜登告別演講。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮宣布四方安全對話將在拜登的家鄉舉行。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

白宮今天宣布，美國總統拜登21日將在他的家鄉－德拉瓦州威明頓市接待澳洲、印度、日本這3個「四方安全對話」（Quad）盟邦的領袖，屆時將聚焦討論與中國的緊張關係。

法新社報導，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中表示：「這將是拜登（Joe Biden）總統第一次以總統身分在威明頓市（Wilmington）接待外國領袖，反映出他與Quad每位領導人私人關係深厚，以及Quad對我們所有國家的重要性。」Quad由美國、日本、印度、澳洲組成。

尚皮耶還說，拜登「期待」歡迎澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、印度總理莫迪（Narendra Modi）及日本首相岸田文雄的到來。

Quad成立於2007年，但拜登極力推動Quad成為著重跨國結盟抑制中國等對手的一環。他2021年在白宮主持Quad首次領袖峰會，之後Quad每年都會舉辦峰會。

白宮聲明並未明確點名中國，但提到4位領導人將聚焦在「推進我們對於自由開放印度洋－太平洋地區的共同願景」。

Quad在談及與中國的緊張關係時，頻繁使用類似的隱諱用語，尤其是談到中國與菲律賓艦艇最近在南海的一連串對峙時。

白宮還說，下次Quad峰會將由印度主辦。

拜登退出2024美國大選，讓副總統賀錦麗（Kamala Harris）接棒獲民主黨提名角逐總統大位後，任期進入尾聲，現正聚焦在自己的外交政策政績上。

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美國北美要聞拜登四方安全對話

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