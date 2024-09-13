　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不只火星人！李珠珢「偷偷刪除」中華民國國旗　球迷超問號

▲▼爆AI女神李珠珢「簽約球隊」　前體育主播：明年來報到。（圖／翻攝my._.chuuu）

▲李珠珢驚傳移除 IG 國旗符號，改為「TW」兩字。（圖／翻攝my._.chuuu）

記者邱晟軒／綜合報導

美國流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）上週末在高雄開唱，吸引超過10萬粉絲到場。然而，演出結束後，布魯諾將 Instagram 感謝貼文所提Taiwan用字刪除，甚至刪除中華民國國旗符號引發熱議。然而，不僅是布魯諾，19歲韓職啦啦隊「AI女神」李珠珢也被抓包「偷偷刪掉」中華民國國旗，引發網友、球迷譁然。

李珠珢因魔性「三振舞」影片在台灣爆紅，7月來台參加交流活動掀起旋風，並且傳出她有可能在明年加盟中華職棒，讓許多球迷相當期待。當時，李珠珢還特地為台灣粉絲在 Instagram 開設了精選動態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李珠珢IG限動精選只有三個，其中一個就是來台灣時的合輯。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

▲李珠珢IG限動精選只有三個，其中一個就是來台灣時的合輯。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

本站昨（12）日晚間才報導，火星人改文刪旗！網挖李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」暈了：阿珠就是帶種，內文指出，有眼尖網友發現，李珠珢在 Instagram 特地新增了一個關於台灣的精選，名稱直接放上中華民國國旗。

適逢近日火星人貼文撤掉國旗事件，有鄉民便發文直呼「李珠珢有很多外國粉絲，阿珠是不是讓世界看到中華民國國旗了？」消息曝光後，引發不少網友大讚，「台幣太香」、「我大阿珠果然有勇氣」、「這個國旗從她來台灣回去韓國後就有了」。

然而，疑似隨著火星人事件發酵，李珠珢今（13）日被網友抓包，已悄悄將國旗符號撤下，改以「TW」兩字代替，這一動作引發網友相當問號、失望。

▲▼ 。（圖／翻攝李珠珢Instagram）

▲李珠珢悄悄將國旗符號撤下。（圖／翻攝李珠珢Instagram）

針對火星人在高雄開唱後發文「謝謝中國台灣」，國旗也消失。高雄市政府昨（12）日透過文字訊息表示，高雄演唱會有來自世界各地歌迷朋友，大家都是地球人，謝謝火星人給大家一個美好夜晚。

ET快訊
快訊／不二糕餅正式提告！　怒重申：蛋黃酥有蟑螂機率是0
酒店妹被灌醉！淚傳「2字」給男友　色男剛脫褲子慘了
許光漢今至中興新村！「公益大使團」報到
不只火星人！李珠珢「偷偷刪除」中華民國國旗
失聯15天…女陳屍男友車內飄屍臭
被砍到「臟器外露」！　4個月後開槍射信義區父子
快訊／幻象飛官謝沛勳出院了！返家過中秋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

怕交往了卻性事不合！他曝「女友用1方式」試探：刻意拉高情緒氛圍

控爆料人沒證據！不二糕餅正式提告　重申：蛋黃酥有蟑螂機率是0

年節獎金變禮券「台鐵工會擬罷工投票」　陳世凱喊話：堅守崗位

兇手抓到了！高雄夜間「惡臭味狂飄」引民怨　市府重罰再移送

師大畢業「捨台積電選教職」！薪水少一半　高中師：充滿成就感

忙碌現代人的福音！整理收納師導入「日式搬家體驗」一條龍服務讓客戶完全免動手

陳佩琪保險箱放百萬！他提1點「怪怪的」　一票卻喊合理：觀念很好

大同醫院易主引醫護反彈　衛生局謝高醫...盼「不宜有外力干預」

台鐵票價調漲案10月再闖關　董座：下月補件提報董事會

人夫「鹼粽吃一半」倒地！急送ICU　醫師曝寶貴關鍵：救回一命

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

怕交往了卻性事不合！他曝「女友用1方式」試探：刻意拉高情緒氛圍

控爆料人沒證據！不二糕餅正式提告　重申：蛋黃酥有蟑螂機率是0

年節獎金變禮券「台鐵工會擬罷工投票」　陳世凱喊話：堅守崗位

兇手抓到了！高雄夜間「惡臭味狂飄」引民怨　市府重罰再移送

師大畢業「捨台積電選教職」！薪水少一半　高中師：充滿成就感

忙碌現代人的福音！整理收納師導入「日式搬家體驗」一條龍服務讓客戶完全免動手

陳佩琪保險箱放百萬！他提1點「怪怪的」　一票卻喊合理：觀念很好

大同醫院易主引醫護反彈　衛生局謝高醫...盼「不宜有外力干預」

台鐵票價調漲案10月再闖關　董座：下月補件提報董事會

人夫「鹼粽吃一半」倒地！急送ICU　醫師曝寶貴關鍵：救回一命

高雄男桃園登機行李留計程車　警急調閱監視器1小時幫找回

全聯推出甜甜圈！全新口味限時4天「3入89元」百家門市快閃開賣

料Fed下周降息　黃金價格站上2560美元刷歷史新高

「九二共識確保台灣安全」　蕭旭岑轟：陸委會挑釁加深美方疑賴論

國旅CP值不高？8成上班族喊房價太貴　雙人房一晚2867元才合理

無精蟲症不代表不孕　泌尿醫：做到這件事還是有生機

怕交往了卻性事不合！他曝「女友用1方式」試探：刻意拉高情緒氛圍

俄羅斯2軍機「環繞日本一周」！日戰鬥機緊急升空應對

控爆料人沒證據！不二糕餅正式提告　重申：蛋黃酥有蟑螂機率是0

山東醫科男大生墜樓身亡　多名學生：前一刻進女宿舍被發現

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

生活熱門新聞

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

公車站牌堆滿垃圾廚餘　丟臉到日本

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚

中秋烤肉「台灣女孩吃蝦中毒暴斃」又再傳！　營養師揭真相

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

壽星要求「Lady M蛋糕切50份」　畫面驚呆萬人

葡萄桑、蘇力颱風可能接力生成　專家：周日到下周一有雙颱機會

火星人「刪國旗」滅火失敗？深圳演唱會疑遭取消

護理師上班路上出車禍　到院被護理長劈頭就罵

更多熱門

相關新聞

澳洲、荷蘭通過「拒中扭曲2758號決議」　綠營再喊話朝野挺自己國家

澳洲、荷蘭通過「拒中扭曲2758號決議」　綠營再喊話朝野挺自己國家

荷蘭國會以147票對3票通過一項涉及台灣的動議，提到拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並要求荷蘭政府在歐洲聯盟（EU）內部尋求對該立場的支持，成為繼澳洲後，第二個公開倡議國家。對此，民進黨團今（13日）再度呼籲，民進黨新會期時也會拋出決議文，希望國際盟友伸出援手時，台灣的國會也挺自己的國家，希望朝野各黨支持自己的國家。

熊仔公開34歲生日願望

熊仔公開34歲生日願望

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

貝碧佳周日下半天起最靠近台灣　一圖看各國預測最新路徑

貝碧佳周日下半天起最靠近台灣　一圖看各國預測最新路徑

李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」網暈：帶種

李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」網暈：帶種

關鍵字：

台灣火星人布魯諾國旗李珠珢IG

讀者迴響

熱門新聞

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

民眾黨1情況露敗象　醫：小草醒悟了

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

柯文哲遭收押　他曝韓國瑜託友送8字

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

正妹直播主被瘋猜是大蛇丸女友

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面