不只火星人！李珠珢「偷偷刪除」中華民國國旗　球迷超問號

▲李珠珢驚傳移除 IG 國旗符號，改為「TW」兩字。（圖／翻攝my._.chuuu）

記者邱晟軒／綜合報導

美國流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）上週末在高雄開唱，吸引超過10萬粉絲到場。然而，演出結束後，布魯諾將 Instagram 感謝貼文所提Taiwan用字刪除，甚至刪除中華民國國旗符號引發熱議。然而，不僅是布魯諾，19歲韓職啦啦隊「AI女神」李珠珢也被抓包「偷偷刪掉」中華民國國旗，引發網友、球迷譁然。

李珠珢因魔性「三振舞」影片在台灣爆紅，7月來台參加交流活動掀起旋風，並且傳出她有可能在明年加盟中華職棒，讓許多球迷相當期待。當時，李珠珢還特地為台灣粉絲在 Instagram 開設了精選動態。

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▲李珠珢IG限動精選只有三個，其中一個就是來台灣時的合輯。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

本站昨（12）日晚間才報導，火星人改文刪旗！網挖李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」暈了：阿珠就是帶種，內文指出，有眼尖網友發現，李珠珢在 Instagram 特地新增了一個關於台灣的精選，名稱直接放上中華民國國旗。

適逢近日火星人貼文撤掉國旗事件，有鄉民便發文直呼「李珠珢有很多外國粉絲，阿珠是不是讓世界看到中華民國國旗了？」消息曝光後，引發不少網友大讚，「台幣太香」、「我大阿珠果然有勇氣」、「這個國旗從她來台灣回去韓國後就有了」。

然而，疑似隨著火星人事件發酵，李珠珢今（13）日被網友抓包，已悄悄將國旗符號撤下，改以「TW」兩字代替，這一動作引發網友相當問號、失望。

▲李珠珢悄悄將國旗符號撤下。（圖／翻攝李珠珢Instagram）

針對火星人在高雄開唱後發文「謝謝中國台灣」，國旗也消失。高雄市政府昨（12）日透過文字訊息表示，高雄演唱會有來自世界各地歌迷朋友，大家都是地球人，謝謝火星人給大家一個美好夜晚。