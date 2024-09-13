美學者：美中若因台海爆發衝突　俄羅斯角色不容忽略

▲ 俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟華盛頓12日專電

研究俄羅斯的美國學者路莫爾近日發表報告指出，在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭中，中國協助俄羅斯，也從戰爭獲利；若中國與美國因台灣發生衝突，俄羅斯也可能支援中國，俄羅斯的角色不容忽視。

美國智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）俄羅斯暨歐亞計畫主任路莫爾（Eugene Rumer）近日發表報告，探討美中因台灣爆發戰爭時，俄羅斯的可能角色。

路莫爾指出，在俄烏戰爭中，中國透過提供工具和技術，幫助俄羅斯加快關鍵武器的生產，成為支援俄羅斯戰力的重要力量。但中國仍非常小心翼翼，避開直接介入，以免成為美國制裁的目標，並保持表面中立。

他分析，中國從俄烏戰爭中得到許多好處，在中俄關係取得具主導權。例如，俄羅斯因失去歐洲的天然氣市場，急欲擴大對中國輸出天然氣，北京握有籌碼而拖延談判。俄羅斯受西方制裁，也讓中國掌控俄羅斯對工業產品和技術的需求。

他也指出，俄烏戰爭也提供中國寶貴的學習機會。中國軍事部門正在研究俄烏戰爭的雙方戰術、作戰經驗、使用的武器效力；貿易、金融、供應鏈及科技專家則分析西方國家對俄羅斯的制裁有什麼影響、及如何繞過制裁。

路莫爾指出，中國從俄烏戰爭中最大的獲利，無非是分散美國對亞太地區的關注。另外，即使美國直接介入俄烏戰爭的可能性極低，這場戰爭仍引出美國外交政策思維的孤立主義潮流、及美國不應冒險為台灣與中國開戰的論點。

他說，中國雖對俄烏戰爭提出和平方案，實際上卻沒有興趣鼓勵俄羅斯結束戰爭。因為中國受益於戰爭，且沒有任何後果。俄羅斯若輸掉戰爭，代表美國勝利；俄羅斯如果勝利，對目前由中國主導的中俄關係有不利影響。

他分析，萬一台海衝突，在經濟層面將嚴重影響俄羅斯。中國能否繼續作為俄羅斯經濟和國防工業的生命線，不無疑問；在這種情況下，俄羅斯也不太可能成為中國技術和設備的替代來源。此外，也可能影響俄羅斯出口油氣的運輸。

他說，雖然如此，俄羅斯不論基於要協助中國、對抗美國、地緣政治或機會主義考量，都有可能在台海衝突之際採取行動，例如與伊朗、敘利亞合作，挑起中東危機，分散美國對印太的資源，迫使美國同時處理多個危機。

他也表示，俄羅斯也可能採取類似中國在俄烏戰爭中的協助角色，從能源供給、軍事裝備、技術與經驗、早期預警和飛彈防禦知識、情報共享、網路作戰、衛星能力等方面，支援中國。俄羅斯在印太地區的角色不容被忽略。（編輯：陳承功）