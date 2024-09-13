今明2地雨變強　下周一又有熱帶擾動發展　

▲今明兩天水氣增，北部、東北部降雨增，中南部有午後雷陣雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

貝碧佳颱風朝西北西移動，預估明天通過琉球附近海面，對台灣天氣影響不大，但今明(13日~14日)兩天水氣增加，北部、東北部降雨機會增，中南部有午後雷陣雨且有局部大雨。下周一菲律賓東側海面則可能有熱帶擾動發展。

中央氣象署預報員李孟軒表示，今明兩天水氣增加，迎風面北部、東北部降雨機會增加，中南部以午後雷陣雨為主，要留意有局部大雨機會；周日、下周一水氣減少，北部、東北部有局部陣雨，下周一晚上到中秋節，台灣位於低壓帶範圍，水氣增加，東半部、大台北有局部短暫陣雨。

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李孟軒進一步說明，目前台灣附近水氣比較少，東側海面可看到雲系消消長長，移動到東半部陸地，西半部在苗栗以南中午過後局部雷陣雨，雲林以南、南投有局部大雨機會。

目前貝碧佳颱風位於台灣東方1600公里海面上，因大氣條件變差，強度減弱，未來路徑預估朝西北西移動，李孟軒指出，貝碧佳預計明天逐漸通過琉球附近海面，路徑偏西北西，下周一登陸中國上海一帶，對台灣天氣影響不大，但要留意長浪，明天開始基隆北海岸、東半部、恆春半島有長浪，馬祖在颱風靠近過程也會有長浪。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

至於未來降雨分布，李孟軒表示，明天水氣增加，北部、東北部有局部短暫陣雨，北部有局部大雨機會，中午過後中南部要留意午後大雷雨，預估周日到周一白天整體水氣漸少，迎風面北部、東北部有降雨，中午後中南部有局部雷陣雨，雨勢偏向山區。

李孟軒指出，下周一晚上包含中秋節到後期，台灣處大低壓帶範圍，下周一、下周二環境偏東風，東半部、大台北有局部短暫陣雨，其他地區有午後雷陣雨，下周一菲律賓東側海面可能有熱帶擾動發展，要持續觀察。

▲颱風貝碧佳最新路徑預測。（圖／氣象署提供）