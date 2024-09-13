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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

澳洲、荷蘭通過「拒中扭曲2758號決議」　綠營再喊話朝野挺自己國家

▲▼民進黨團輿情回應記者會 吳思瑤 洪申翰 憲法法庭律師費 立法院臨時會等議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

荷蘭國會以147票對3票通過一項涉及台灣的動議，提到拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並要求荷蘭政府在歐洲聯盟（EU）內部尋求對該立場的支持，這也成為繼澳洲之後，第二個公開倡議的國家。對此，民進黨團今（13日）再度呼籲，民進黨新會期時也會拋出決議文，希望國際盟友伸出援手時，台灣的國會也挺自己的國家，希望朝野各黨支持自己的國家。

中國近年將聯大第2758號決議與「一中原則」連結，壓縮台灣國際參與空間。而第79屆聯合國大會即將在美國紐約開議，民進黨立法院黨團呼籲朝野合作，比照澳洲國會通過「聯大第2758號決議並不涉台」決議。對此，藍營回應，外交最忌諱炒短線，讓國家利益受損。

然而，繼澳洲後，荷蘭國會今也以147票對3票通過一項涉及台灣的動議，提到拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並要求荷蘭政府在歐洲聯盟（EU）內部尋求對該立場的支持。

相關倡議內容包含譴責中共扭曲2758號決議文打壓台灣的外交、聯大2758號不建立中國擁有對台主權、支持台灣參與聯合國等國際組織、並要求荷蘭政府在歐盟內尋求對這樣做法的支持。

對於荷蘭國會通過譴責中共扭曲「聯大2758號決議文」，民進黨立委范雲表示，自己身為「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）的共同主席，很驕傲地告訴大家，繼澳洲之後，荷蘭成為第二個通過IPAC關於聯合國2758號決議的國家，剛剛在其國會已通過動議，期待更多國家加入，國際一起協助台灣，對抗中國的認知曲解與打壓。

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，「聯大2758號決議文」被中國當成工具，用於阻礙台灣在全球舞台的合法代表權，呼籲聯合國重新評估這個長期被中國扭曲的決議案，也確保不會被濫用打壓台灣，「澳洲之後、荷蘭加一」，期待更多民主同盟國家持續為台發生，而立院即將開議的新會期，民進黨團也會拋出決議文，希望國際盟友伸出援手時，台灣的國會也挺自己的國家，希望朝野各黨支持自己的國家。

對於相關議題，藍委李彥秀日前受訪時指出，台灣外交處境與兩岸關係非常艱難，賴清德以及民進黨的「台獨立場」與「反中思維」，讓艱難的處境雪上加霜，再加上歐美主要國家今年都將進入大選年，任何兩岸與外交工作的推動，都必須要戒慎恐懼，最忌諱炒短線，讓國家利益受損。

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