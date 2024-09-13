「迪士尼為何不來台灣？」40年前曾被看中　2原因放棄！最後選日本

▲迪士尼為何不在台灣設立據點？（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

迪士尼樂園受到非常多大人、小孩喜愛，全球共有6座，分別在美國加州及佛州、法國巴黎、日本千葉縣、大陸上海以及香港，就有網友好奇，東京迪士尼內販售的食物，比台灣樂園便宜又好吃，「為何迪士尼不來台灣？」對此，網友指出，其實台中麗寶曾有爭取，無奈最後因為硬體不足、觀光客太少而告吹。

有網友在PTT發文，「迪士尼為什麼不在台灣？」以東京迪士尼的票價和設施內容來看，CP值根本爆表，屌打台灣的遊樂園，而且迪士尼的食物便宜且美味，「為什麼不來台灣呢？還可以帶動周邊蓋滿滿的hotel，不要說土地太貴，台灣山區海邊便宜的土地多的是，有卦嗎？」

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貼文曝光，網友紛紛表示，「當初想來是想吃對岸的來台旅遊商機，現在上海香港都有一座，也沒必要在台灣在搞一座迪士尼了」、「人口不足」、「韓國人口是台灣的兩倍，他們都沒蓋了」、「台灣就那麼大，撐不起來啊」、「消費人口不足，多少人會為此來台灣」。

事實上，1980年代美國曾來台勘察，考慮在現在的麗寶樂園設立據點，時任美國運通總經理的嚴長壽直言「一定是在台灣」。不過，台灣的硬體建設和觀光客人數都不足，迪士尼樂園營運要達到持平，每年至少要有600萬到1200萬的人入園，因此，迪士尼放棄在台灣設立據點，最後選在日本。