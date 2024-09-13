【廣編】麗媚聯手名緯　推廣工研院舒曼波應用專利新產品

【企劃特輯】

獲得工研院舒曼波應用專利授權的麗媚生化科技有限公司，10日發表新產品「雲端魔法床墊」，並與名緯集團進行雙方合作簽約發布會，現場包含工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑、麗媚生化科技董事長黃淑梅、與麗媚共同推廣新產品的夥伴名緯集團董事長唐錦祥、前立委暨大同醫護董事長洪奇昌、前北榮分院長暨陽明大學醫學博士虞希正、采新診所陳子瑾院長等多位重量級人士，共同見證雙方合作推廣工研院劃時代專利應用產品邁向全球的第一步。

工研院不僅在半導體產業的發展扮演核心引擎角色，也在智慧醫療部分有重大成果，例如工研院智慧診療系統部蔡淑慧博士率領專案團隊成員投入15年心血，研究被稱為「地球心跳」的舒曼波，相關應用技術已獲得專利並正式授權麗媚生化科技有限公司進行後續應用推廣，也將逐漸進入全球民眾的視野。

麗媚生化科技更宣布，這次推出的新產品「雲端魔法床墊」，將與在房地產領域深耕多年的名緯集團合作一起進行推廣。對於新產品的展望，麗媚生化科技董事長黃淑梅、名緯集團董事長唐錦祥皆非常看好，因為這項產品已超越市面上頂級床墊主要訴求舒適的體驗，同時具備工研院授權的舒曼波應用專利、中和電磁波專利、接地專利等多項頂尖技術，是善用科技、造福人們生活的典範。

除了聯手推廣新產品「雲端魔法床墊」，麗媚生化科技旗下多款產品也將與名緯集團合作推廣，黃淑梅與唐錦祥也期待透過雙方合作推廣，讓更多民眾能多多體驗麗媚生化科技獲得好評的各項產品，成為美好人生新起點。