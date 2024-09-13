北韓濃縮鈾設施首曝光！金正恩要求「增加核武庫存」　南韓譴責

▲ 金正恩視察濃縮鈾生產設施。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓官媒首度公開用於製造核彈頭的高濃縮鈾（HEU）生產設施，領導人金正恩前往視察時要求增加生產設備數量，進一步提升核武庫存。南韓政府對此表示強烈譴責。

北韓《朝中社》13日報導，金正恩前往核武研究所及武器級核物質生產設施現場指導，視察濃縮鈾生產基地時表示，「這裡光看就有種充滿力量的感覺」，「我收到有關大力推動生產核物質的報告，感到非常滿意」，並強調「要集中力量生產製造戰術核武所需的核物質」。

金正恩指出，「增加離心機數量的同時，也要進一步提升每台離心機的分離能力」，「將照計畫推動引進已經進入完成階段的新型離心機，進一步鞏固武器級核物質生產基礎」。

鈾濃縮設施透過將鈾放入離心機並高速旋轉來製造高濃縮鈾，北韓官媒公開的照片可見，這座最新型設施內擺滿大量離心機。

▲ 這是北韓官媒首度公開濃縮鈾生產設施。（圖／路透）

南韓統一部對此回應，「北韓非法開發核武，顯然違反聯合國安理會多數決議，對朝鮮半島及世界和平構成嚴重威脅」，「北韓應該明確意識到，不論是在何種情況下，我們和國際社會都不會容忍北韓擁有核武」。

南韓政府在聲明中嚴正警告，「北韓的任何核威脅與挑釁，都將面臨我軍與政府的壓倒性且強烈回應，以堅固的韓美同盟延伸出的威懾體制為基礎。」

南韓呼籲，北韓政權應該再度體認到，透過核武不能達成任何成就，應該為了北韓人民，盡快走上自由、民生與和平之路，並回應南韓政府提出的無核化協商。