偷香油錢被僧侶放過　他27年後「還200萬」懺悔：讓我成為善良的人

▲一名新手爸爸27年前到寺廟偷香油錢，被僧侶發現卻放過他，從此他決定要當一個善良的人，最近在寺廟放入200萬韓元（約新台幣4.8萬元），還有一封懺悔信，很自責過了這麼久他才回來感謝他們和懺悔。（圖／翻攝韓網）

圖文／CTWANT

南韓知名寺廟通度寺的附屬修行院「慈藏庵」近日出現一名男信徒，在功德箱放了200萬韓元（約新台幣4.8萬元）的香油錢，還有一封懺悔信；原來男信徒在27年前曾在寺廟偷錢，被僧侶溫柔制止並放過，讓他一直耿耿於懷，最近將成為新手爸爸，想好好懺悔並補償，作為孩子的好榜樣。

根據韓網《朝鮮日報》報導，曾任通度寺住持的賢文和尚（音譯）卸任後，回到慈藏庵繼續修行，近日他在慈藏庵的功德箱中，發現有現金200萬韓元（約新台幣4.8萬元）和一封信，信中是一名男信徒寫下，為何要放入這筆香油錢。

賢文和尚看完信後依稀想起這名男信徒，在1997年他只是慈藏庵的一名僧侶，當時遇到亞洲金融風暴，常常有人會來偷功德箱裡面的錢，曾經出現一名男童疑似要偷錢，他走上前沒開口只搖搖頭，並拍拍他的肩膀，只希望他趕快離開現場，事後賢文和尚也沒有報警抓人。

男信徒信中提到，自己第一次偷香油錢得逞，成功順走3萬韓元（約新台幣718元），食髓知味的他想再試試看，卻被僧侶撞見；男信徒說他至今都記得僧侶閉眼搖頭的動作，僧侶制止他並讓他離開的決定，也改變他的性格，後來他不再覬覦別人的東西，透過努力工作讓生活更好，「靠僧侶當天的舉動，我才能夠成為一個善良的人」。

男信徒說自己將成為新手爸爸，而小時候偷錢的事情一直塵封在心裡，如今想透過「歸還」香油錢，好好懺悔並對慈藏庵表達歉意，希望能成為孩子感到驕傲的父親。

對此，賢文和尚透露，他看到功德箱裡的信驚訝又感動，看到一時犯錯的男孩走上正軌，成為一個善良又懂得感恩的人，著實是一件好事，並希望男信徒的小孩能健康出生，並相信他一定會成為讓小孩感到驕傲的爸爸。

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