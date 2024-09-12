回敬南韓心戰廣播！北韓軍早晚「噪音廣播」刮鐵聲　仁川居民睡不著

▲南韓軍方從7月21日起「3個戰線」同時啟動擴音設備，向北韓實施心戰廣播。此處為南韓京畿道坡州，遠處可以看到北韓的哨所和國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）從今年5月底開始向南韓空飄穢物氣球。對此，南韓軍方7月21日全面啟動軍事分界線（MDL）的西部、中部、東部戰線的「心戰廣播」，播放新聞報導與南韓流行音樂，甚至疑似有北韓士兵受影響而脫北。不過，最近南韓邊境居民卻表示，北韓也開始啟動「噪音廣播」報仇，音量高達80分貝。

根據南韓《韓聯社》、《News1》，自從南韓軍方7月21日全面啟動邊境的「心戰廣播」後，與北韓隔海相望的仁川廣域市江華島居民便透露，開始聽到北韓疑似用擴音設備播放刮鐵般的噪音，不僅從早到晚連續播放，且聲音愈來愈大聲，吵得居民們無法入眠，生活節奏被打亂。

對此，南韓聯合參謀本部今（12）日證實，「為了應對我軍（南韓）的對北心戰廣播，北韓軍方從7月底開始向邊境地帶播送不詳的噪音」。報導指出，北韓可能是為了阻止前線的北韓軍隊和居民、使其無法聽到南韓擴音器播放的心戰廣播，因此才會播出「嘰嘰嘰」的怪聲。

南韓聯合參謀本部關係人士解釋，「雖然前線地帶因為是山岳地形，才會幾乎聽不見北韓透過擴音設備播放的噪音，但隔海與北韓相望的江華島等前線地帶，卻相對能聽得清楚噪音」。

面對北韓軍方的噪音攻勢，江華島居民被吵得幾乎是受不了，紛紛向南韓國防部投訴。經過實測，噪音竟然達到80分貝，相當於地鐵產生的噪音，若持續暴露在噪音汙染，可能會造成聽覺障礙。江華島松海面堂山里里長受訪表示，「噪音從早到晚，被吵到快要死掉了」。

不過，南韓軍方雖然已經接獲民眾陳情，卻毫無收手、停止對北韓播放心戰廣播的打算。南韓軍方關係人士回應，「直到達到心戰廣播的效果之前，我們並不會畏縮不前。因為就算我們停止廣播，北韓也不會因此跟著停止播放噪音。至於居民們承受的損害，這是政府必須出面解決的問題」。