不滿女兒談戀愛！韓國媽媽躲電線桿「持刀砍殺」　14歲少年重傷送醫

▲38歲婦女躲在電線桿後，望著女兒和她14歲的男友。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓大邱日前發生一起極為離譜的砍殺案！一名38歲的婦女，膝下育有就讀國中的女兒，然而最近女兒的成績和在校表現卻急轉直下，她懷疑是因為女兒交了14歲的男朋友，酒醉後前往和對方理論，豈料過程中她卻拿出刀具砍殺該名少年，女兒則是跪地求饒，最後少年重傷送醫。

根據韓媒《News1》，大邱壽城警察署10日以殺人未遂的嫌疑，逮捕該名砍殺少年的38歲婦女A某。時間回到9日晚間10時40分的大邱廣域市壽城區泛魚洞，A某在喝酒醉後，躲在電線桿後方，看著眼前女兒和女兒14歲的男朋友在巷弄內談情說愛，在女兒兩人準備起身離去的當下，她揮著刀朝向14歲的少年攻擊。

▲婦女向少年揮刀，砍向對方腹部。（圖／翻攝自YouTube）

監視器清楚拍攝到事發現場，只見少年在腹部遭到刀具刺傷後驚慌逃跑，而殺紅眼的婦女A某則是在後方追趕，A某的女兒則是挽著母親的手試圖阻止，不過卻被狠狠甩開。婦女A某即使在奔跑時鞋子掉了，仍是像喪屍般不斷往前奔跑追趕少年300公尺。

最後，少年終於承受不住出血和腹部劇痛，倒臥在某商家的大門前，至於婦女A某和A某的女兒也跟著跑到此處。A某拿刀想要砍殺少年，女兒則是跪坐在地、向母親求饒，想要拉下母親拿著刀具的手臂，

在千鈞一髮之際，警方終於趕抵現場，使用三段式警棍制壓婦女A某，長達10幾分鐘的騷動終於落幕。

▲女兒跪地向母親求饒。（圖／翻攝自YouTube）

事後，婦女A某才透露，女兒因為和該名少年交往，開始有著失常的表現，「因為和警方報案也沒有用，所以我只好挺身而出」；她懷疑，女兒的情緒已經受到該名少年「煤氣燈效應」控制。一名目擊者也表示，當時A某在被警方逮捕，曾經表示「已經向警方報案4次，不過最後警方卻還是釋放該名少年」。

少年在被砍致重傷後，已經被送往大學醫院接受手術，不過目前仍是命危狀態。