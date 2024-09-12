遭中國足協控打假球永久禁賽　韓球星：我被公安逼供、拿家人威脅

▲被中國足協控打假球永久禁賽，韓球星孫準浩哭訴：我被中共公安逼供、拿家人威脅。（翻自《韓聯社》）



圖文／鏡週刊

南韓球星孫準浩先前赴中國發展，效力於「山東泰山」球隊，但在去年爆發收賄打假球事件，孫準浩也被捲入其中，甚至被公安拘留長達319天時間。中國足協更在本月10日宣布，要懲戒非法球員、處以終身禁賽，名單中就包含孫準浩。對此，孫準浩在11日召開記者會，並哭訴自己當時遭到中國公安逼供，否認自己收賄打假球。

中國足協指控孫準浩在效力山東泰山期間，曾參與不正當交易、獲取非法利益並操縱比賽結果，嚴重違背體育道德，對社會產生不良影響，因此禁止孫準浩未來，在中國從事任何足球活動。去年孫準浩也因為此案，被中國公安關押半年，直到今年3月才獲釋回韓國。

不過孫準浩在11日召開記者會強調，自己沒有收賄打假球，並稱所有的供詞都是「虛假陳述」，因為他遭到中共公安逼供。孫準浩說，中國公安向他提出，只要自己承認指控，最快可在7-15天之後獲釋，並勸誘他「因為是外國人，還可能涉及外交問題，所以可獲得保釋」。

不僅如此，孫準浩哭訴，中國公安一度拿家人作為威脅。孫準浩主張，在遼寧朝陽看守所關押期間，中國公安脅迫稱可透過外交部，將妻子拘留並押來此地審訊。中國公安還故意給他看小孩的照片，稱「孩子身邊要是沒有父母該怎麼辦」，以此來脅迫自己承認指控。

據《韓聯社》報導指出，目前中國足協已將終身禁賽懲戒報告，提交給國際足協（FIFA）和亞洲足協（AFC），如果國際足協受理此案，並將中國足協的懲戒通報給其他會員國，那麼孫準浩不只不能在中國踢球，也無法在任何一足協會員國踢球。



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