北韓發射數枚飛彈　南韓軍方研判測試出口俄國武器

▲北韓12日上午發射多枚短程彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

北韓今天上午向東海上發射數枚短程彈道飛彈（SRBM），南韓軍方推測，北韓除針對日前韓美聯合軍演回以挑釁舉動，也可能是為出口俄羅斯的軍武進行測試。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天上午7時10分左右從平壤一帶向東海發射數枚短程彈道飛彈，飛行360多公里後落入海中，距離與北韓經常運作短程彈道飛彈目標的咸鏡北道外海島嶼差不多。

根據日本防衛省觀測，飛彈飛行最高高度約100公里。南韓軍方推測今天發射飛彈數量在3到4枚，考量飛行距離、高度及同時發射多枚飛彈等條件，南韓軍方認為北韓發射的可能是超大型多管火箭砲KN-25。

韓聯社引述軍方報導，這次試射可能是北韓針對近日南韓與美國的兩棲登陸聯合軍演「雙龍演習」（Exercise Ssang Yong）表達不滿，或是為了出口俄羅斯而進行的飛彈測試。

也有學者認為，北韓可能是自發性地為正在進行的中俄聯合軍演助威。南韓統一研究院研究委員洪珉分析，俄羅斯宣布與中國進行聯合軍演時雖未提及其他國家，「但仍無法排除北韓參與的可能性」，「也有可能是北韓自行在中俄聯演期間對美挑釁」。

這次是北韓時隔73天發射彈道飛彈。平壤當局7月1日發射彈道飛彈時，聲稱發射的是裝載新開發彈頭的戰術彈道飛彈，並表示7月中將再次進行試射，但最後並未試射；在南韓之後與美國進行聯合軍演期間也悄無聲息，外界猜測，可能是北韓正忙於水災重建工作。

北韓近期多是以南飄垃圾氣球的方式挑釁南韓。據南韓軍方觀測，北韓繼4到8日間連續5天南飄氣球，11日晚間也試圖飄送20多顆氣球，但因風向不對，僅停在兩韓軍事分界線（MDL）以北地區。