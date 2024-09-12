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內政部提升空中救援量能　劉世芳：強化空勤機隊訓練

▲內政部提升空中救援量能。（圖／內政部空勤總隊提供）

▲內政部提升空中救援量能。（圖／內政部空勤總隊提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

內政部今（12日）部務會報安排空勤總隊報告「精進機隊訓練規劃重點工作報告」，部長劉世芳表示，空勤總隊於發生天然災害、山難及海難等各項救援任務時，不畏惡劣天候、嚴峻地形，冒著生命危險工作，除感謝空勤同仁冒險犯難的辛勞外，也特別要求空勤總隊持續精進提升飛行人員專業職能，扎實做好訓練，並持續強化臺北、臺中、高雄、花蓮、臺東5大駐地硬體設備整修，落實於飛機起飛後30分鐘內抵達救援現場，以展現「任務圓滿、安全第一」的空勤精神，共同守護國人安全。

▲內政部提升空中救援量能。（圖／內政部空勤總隊提供）

空勤總隊報告時說明，空勤總隊肩負空中救災、救難、救護、觀測偵巡、運輸等重要任務，更是國家唯一負責公務航空器調度、維護的機關，自93年成立至今，已累計出動2萬8,874架次、成功救援8,326人。明(114)年擬定各型機隊訓練計畫，包括常年訓練、精進訓練及空勤機工長維保訓練，將按各機種需求，實施升等訓練、新進飛行員訓練、夜視鏡訓練、模擬機訓練、機工長訓練及求生訓練等計畫，以漸進有序方式，精進飛行技巧，同時與培養消防及海巡共勤組員合力救援默契，提升空中救災救難整體作業效能

劉世芳指出，飛行人員是空勤總隊的靈魂，飛行技能的精進，加強飛行員深度思考力都是非常重要，都須仰賴平日按步訓練管理，讓飛行人員碰到不同狀況時，結合飛機的知識及環境的瞭解判別，立即做出最適當的決定。強調所有飛行同仁，應精進個人本職學能，強化各機型機隊訓練，確保飛行安全第一，建設我國專業空中救援飛行團隊。

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