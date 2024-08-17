▲內政部長劉世芳（中）。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

一名於2018年通過消防警察特考的陳姓女義消，因身高不足女性160公分的規定而遭廢訓，但此規定排除約55％女性考試資格，不符《憲法》保障的平等權，遭憲法法庭判決違憲；最高行政法院15日判決陳女勝訴。對此，內政部長劉世芳表達關切，並要求警政署、消防署、警大及警專儘速依判決修正規定，透過擔任警消之工作職能為導向，進行各項體格綜合評量與檢討。

最高行政法院於15日宣判，針對憲法法庭113年5月31日憲判字第6號宣判一般警察特考所定「男性165公分、女性160公分」所設立的身高標準，排除女性應考人之群體比例明顯高於男性，使女性應考試、服公職權受到不利的差別待遇，與憲法第7條保障平等權之意旨不符，經最高行政法院重審認定駁回公務人員保障暨培訓委員會上訴，判決陳女勝訴確定。

內政部16日指出，針對113年憲判字第6號判決，內政部前於113年8月6日召開性別平等教育委員會第2次會議，部長劉世芳關切性別平等待遇及人民服公職權利，於會議中要求警政署、消防署、警大及警專儘速依113年憲判字第6號判決意旨修正警察特考考試規則及相關招生簡章的身高限制規定。

內政部進一步表示，已綜整相關單位意見，將於近期提供考試院研修，並於114年實施新制，期透過擔任警消之工作職能為導向，進行各項體格綜合評量與檢討，以保障女性報考警校、服公職的權利，期望未來有更多優秀人才加入警政、消防工作，共同為社會大眾服務，守護人民生命與財產的安全。