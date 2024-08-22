內政部：政院編5000萬支持下水道清淤　配合都市治水建設計畫防洪

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者郭運興／台北報導

行政院今(22日)召開行政院院會，由內政部進行「系統性治水-韌性城市的雨水下水道」報告。內政部長劉世芳表示，內政部透過「都市總合治水」及「智慧預警減災」策略，強化防洪韌性。而下水道為主要防洪排水設施，降低淹水風險，截至去年，全國雨水下水道建設總長逾5767公里；行政院更將編列5000萬經費，支持地方政府辦理凱米颱風災後，雨水下水道疏濬清淤工作，內政部也會就受損設施災復建及下水道系統改善等，給予必要協助。

劉世芳表示，臺灣目前面臨氣候變遷挑戰，隨著高度都市化發展，降雨逕流大增，因此，為降低致災性降雨之衝擊，內政部近年來持續透過，都市總合治水與水資源供需等調配策略，推動水患治理、乾旱及高溫衝擊與生態系統的城鄉地區調適計畫。

劉世芳表示，計畫也同時結合雨水下水道系統改善、都市雨水調節池，都市地區入出流管制、雨水流出抑制設施及智慧科技防災監測管理等方式，創造低衝擊及具韌性的都市水環境，守護民眾生命財產安全。

劉世芳指出，雨水下水道系統為都市主要防洪排水設施，有助於雨水分流及排放至河川內，降低市區淹水風險，截至去年底全國雨水下水道建設總長逾5767公里；另因應氣候變遷影響，中央與地方持續推動防洪設施改善、定期維護下水道、抽水站及滯洪池，確保防洪功能正常及落實風險管理，同時盤點都市可運用的滯洪、入滲、貯留、阻洪等資源以分擔排水系統負荷，採取採取工程及非工程的都市治水減災策略，打造具防災、韌性的海綿城市。

劉世芳再指，內政部自95年起推動「易淹水地區水患治理計畫」、「流域綜合治理計畫」及「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」等治水計畫，截至目前為止中央挹注地方政府約338.76億元，完成全國新建雨水下水道近550公里及清淤達625公里、新建及更新抽水站69座，還有滯洪池26座等成果，尚在建設中的滯洪池有5座，預計明年底可全數完工。

▼「系統性治水-韌性城市的雨水下水道」懶人包。（圖／內政部提供，點圖放大）

劉世芳提到，以本次凱米颱風為例，說明彰化縣員林市「龍燈公園滯洪池」在前瞻經費支持下，完成總體滯洪容量約4.7萬立方公尺，相當19座標準泳池容量，在強颱襲臺期間實質發揮防汛功能，解決在地莒光路、員基醫院周邊一帶過往因地勢低窪易淹水情形；惟凱米颱風夾帶雨勢驚人，超出南臺灣部分縣市設施防洪、排水標準上限，仍出現溢淹及民眾家園受災之情事。

劉世芳強調，行政院將編列5000萬經費支持地方政府辦理凱米颱風災後雨水下水道疏濬清淤工作，以確保排水系統功能正常運作，防範瞬間強降雨造成積淹水，內政部也會就受損設施災後復建及下水道系統改善等給予地方政府必要協助。

▼「系統性治水-韌性城市的雨水下水道」懶人包。（圖／內政部提供，點圖放大）

劉世芳總結，在極端氣候日益頻繁的今天，為減緩災害性短延時強降雨等易致災型降雨對都市之衝擊，自111年起透過「都市總合治水建設計畫」之執行，在強化防洪韌性的概念下，透過都市地區的公園等空間，進行滯洪空間整體性規劃，不僅可發揮滯洪及排水措施，同時兼具景觀、生態、休憩機能等多樣功能，還可提供民眾適合休閒遊憩的樂活空間。

另外，在預警減災概念下持續精進防洪防災預警監測系統建置，除現行已完成的1403站雨水下水道水位監測站外，預計至115年底前可再完成517站，配合網路災情通報系統，能有效掌握防汛重要資訊，有助於即時研擬防災因應對策，以達成流域整體治理與提升都市防災防洪韌性之目標。

▼「系統性治水-韌性城市的雨水下水道」懶人包。（圖／內政部提供，點圖放大）

▼內政部長劉世芳。（圖／記者屠惠剛攝）