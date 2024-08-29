全國房租金額曝光！北市松山區2.4萬最貴　新北林口區也達2.1萬

▲內政部公布全國出租屋的租金統計。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

為推動租屋市場資訊透明化，內政部長劉世芳29日表示，在去識別化、保障個資隱私及促進租金透明原則下，公布全國278個行政區的實際租金統計資料；對於樣本數充足行政區，進一步公布不同租屋型態的租金統計資料，進一步揭露當地租屋市場行情。以租金75分位數來看，前三高的行政區為台北市松山區2.4萬、台北市內湖區2.2萬、新北市林口區2.1萬。

內政部指出，這次所公布租金統計資訊是運用年3月31日當日仍為有效的租金補貼租約資料進行統計，提供租賃契約及租金四分位數統計數據，除少數行政區因樣本數少於40筆過低而未公布外，公布範圍已達278個行政區，涵蓋全國76%的鄉鎮市區。

另外，針對有提供租屋型態資訊樣本數較充足的行政區，依整層（戶）、獨立套房、分租套（雅）房三類常見租屋型態公布租金統計資料，公布範圍亦有136個行政區，涵蓋全國36%的鄉鎮市區。

內政部進一步補充，本次所公布的租金四分位數，其統計方式主要是將該行政區內所有租約樣本的租金價格，從最低到最高均分為四個部分，並以排序第25%、第50%、第75%的租金分位數，來呈現區內租金的低中高分布情形。租屋族可藉此初步掌握該區內租金價格分布情形，再依個人租屋需求及租金負擔能力，判斷合理房租價格。

▲內政部租金區間統計。（圖／內政部提供，點圖放大）



根據統計，房屋租賃契約數依行政區排名，依序為桃園市中壢區的1萬8208筆、桃園區的1萬2917筆、高雄市三民區1萬2471筆，以及台中市西屯區的1萬1878筆、台中市北區的1萬468筆。

若皆以75分位數來看，從租金統計來排名，租金前三高的行政區為台北市松山區的2.4萬、其次為台北市內湖區2.2萬、新北市林口區2.1萬。若進一步以細項中的「租整層」來看，租金最高者為台北市大安區3.3萬、松山區3.2萬、信義區2.68萬，新北市的林口區也有2.5萬、蘆洲區2.4萬。

最後，內政部表示，推動租屋市場資訊透明化是住宅政策的重要一環，未來將定期公布全國各行政區租金統計資料，提供更完整詳細的租金統計資訊，在兼顧個資隱私前提下，穩健促進租屋市場租金透明化。上述統計資料，已公布於內政部的「不動產資訊平台」及地政司網站「租賃條例專區」，歡迎各界查詢應用。

本次發布記者會同時邀請到不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會理事長王瑞祺、租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長鄭俊杰、兆基管理顧問股份有限公司策略長林佑任及數字科技股份有限公司（591租屋）副理謝官翰等人參加，對於透過定期公布全國各行政區租金統計資料，促進租屋市場租金透明，均表達肯定與支持，也將共同響應該項政策，透過公會、業者網站或租屋平台等，協助推廣同業、包租公及租屋族多加查詢參考，一起為租屋市場透明及健全發展努力。