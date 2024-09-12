印度爆不明疾病！患者離奇發燒後死亡　8天已15人被奪命

▲印度爆發不明疫情，不少患者染病後離奇發燒死亡，其中包括多名兒童。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度當局證實，西部古吉拉特邦（Gujart）的卡奇地區（Kutch）過去8天已有15人在感染不明疾病後，離奇發燒並導致死亡。截至目前為止，當局還不確定造成這些患者死亡的病因，但地方政府正密切關注這一現象。

據《印度斯坦時報》報導，這種症狀表現為發燒的不明疾病，最初被懷疑是肺炎，並在9月3日至7日間造成了至少10人死亡，其中包括多名兒童。不久後，這一疾病又導致當地有至少5人死亡。

卡奇地區官員阿羅拉（Amit Arora）透露，目前當局已將其中11名死者的樣本送到國家病毒學研究所進行多種病原體的檢測，並找出幾名患者的確切死亡原因，「相關結果預計將在1、2天內出爐，我們到時候就會知道這幾名死者的死因源於一種已知的病毒，或是新病毒。」

阿羅拉進一步指出，目前的檢測結果已排除H1N1、豬流感、克里米亞-剛果出血性熱（CCHF）、瘧疾、登革熱等疾病的可能性，而且衛生部門也已排除傳染病爆發的可能性。

報導稱，發燒病例不斷增加之際，正值古吉拉特邦發生連續強降雨和洪水泛濫之時。卡奇地區官員對神秘發燒引發死亡案例的增加感到擔憂，並表示當局將立即採取行動，視察受影響地區，並評估民眾的健康狀況。