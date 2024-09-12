國道3成死亡車禍為大車「今年釀19死」　6成肇因：分心駕駛

▲國道大型車車禍事故頻傳。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

國道大型車事故頻傳，貨車等大車占整體交通量1成，但3成國道A1死亡車禍與大車有關，今年截至9月10日，國道已發生15起大型車A1類死亡事故，釀19死、22傷，主要肇因為分心駕駛，比例高達6成，高公局呼籲大型車行駛切勿分心和疲勞駕駛。

今(113)年8月30日清晨5時許，國1北向52.6公里處，1輛營業用半聯結車疑似因分心駕駛自撞護欄，造成1人死亡；9月10日上午7時許，國3南向146.2公里處，1輛砂石車疑似分心駕駛追撞停放於外路肩之拖吊車及故障大貨車，造成2人死亡。同日上午8時許，國3北向194.6公里處，1輛營業用半聯結車疑似分心駕駛追撞小客車及另1輛聯結車，導致1人死亡、1人受傷，相關事故也都導致後方車流回堵。

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根據高公局統計，依近5年自108年到112年國道交通量及事故件數統計，大型載重車包括大貨車、聯結車，僅佔總交通量10.2%，但A1事故件數第1當事者比例高達30.3%。顯示大型載重車事故嚴重程度高於其他車種。

近期國道大型載重車事故也頻傳，高公局指出，今年至9月10日止，國道已發生15件第1當事者為大型載重車之A1事故，造成19人死亡、22人受傷。初步分析肇因以分心駕駛最多，占60%；變換車道不當、未保持行車安全距離次之，分別都占13%；另有操作不當衝出邊坡、彎道翻覆、自撞護欄、車身打橫折甘蔗等情形。

▲國道大型車車禍事故頻傳，影響交通甚鉅。（圖／高公局提供）

其中9月10日上午7時，國3南向146.2公里發生大型載重車A1事故，處理時間最高達260分鐘，為一般事故平均20分鐘處理時間的13倍，影響行車安全及交通秩序甚鉅。

高公局呼籲，大型載重車駕駛於路上務必保持專注、行駛途中隨時注意周遭車輛與路況，切勿分心做其他事及疲勞駕駛。小型車應避免行駛於兩輛大車之間，萬一遭前後大車包夾時，應注意前後車距並適時準備變換車道離開大車。如因車流量大無法及時離開，可開啟警示燈提醒後方大車保持安全距離。

另後方如有大車跟隨，可適當加速拉開與後方大車之距離或變換至其他車道，避免前方有緊急狀況時，後方大車因煞車不及而造成追撞；前方如有大車，因視線會受阻礙，建議拉開車距以爭取較多應變時間。