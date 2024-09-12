整面「麥牆」突崩塌！　工人慘遭活埋1死4重傷

Sad : Wheat sacks suddenly started falling in Gujarat's warehouse, worker got buried and died pic.twitter.com/XWC7s3lRSu — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) September 10, 2024

記者張靖榕／綜合外電報導

印度古加拉特邦阿姆瑞利記者張靖榕／綜合報導一處小麥廠裡6名工人，日前在倉庫內倒出小麥時，卻遇到身後的小麥牆整面崩塌，導致其中5人瞬間被活埋，只有一人脫困逃出，趕緊求救，最後釀成1死5傷。

▼小麥牆崩塌，釀工人死傷 。（圖／翻攝X）



綜合印媒報導，事故發生於7日上午10時許，當時至少6名工人在小麥廠內一處工作，監視器畫面拍到，工人身後的小麥牆突然整面崩塌，大部分工人在意識到發生什麼事前，就已被巨大重量砸中並活活壓在底下。

其中一名穿著白衣的年長工人幸運未被活埋，自行脫困後趕緊跑出廠外求救。其他工人趕來救援，最終1死4重傷。

警方調查後研判，可能是工人不慎撞倒小麥牆，加上現場並無任何安全防護措施，才會釀成嚴重工安意外，詳細原因有待進一步調查。