實踐新竹好學目標！竹市府補助4校逾511萬元　改善校園環境

▲新竹市持續提升校園基礎設施的品質與安全。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府持續推動校園環境優化，實現「新竹好學」教育願景，積極推動校舍新（整）建工程、改善及充實汰換更新各校老舊設施設備等。新竹市代理市長邱臣遠近日核定補助逾511萬元，協助育賢、竹光國中及高峰、陽光國小改善步道鋪面、遮雨棚架及壁面粉刷環境及校園設備。邱代理市長表示，市府團隊用心傾聽民意，持續提升校園基礎設施的品質與安全，讓每一位竹市學生都能在安全、舒適的環境中成長、學習。

「教育永續、持續用心與努力！」邱臣遠表示，市府積極爭取中央經費補助，更透過市庫預算，優先針對設施較為老舊、亟需改善的學校進行補助。在聆聽教育處報告後，了解到竹市高峰國小聯外花崗石步道及碎石鋪面待改善與整平；陽光國小低年級大樓戶外洗手台上方無雨遮設施影響孩子雨天使用洗手台不便待新增遮雨棚架；育賢國中活動中心因多年來天候潮濕導致走廊間牆面和天花板臟污不堪且有白華與油漆剝落，且成賢樓廁所地排變形翹曲、走廊間線槽吊架鏽蝕安全疑慮；竹光國中薈萃樓外牆彩繪塗裝多有斑駁需重新彩繪等問題待改善。市府即核准補助逾511萬元改善四所學校的校園環境和設施，提供師生更好的學習和教學條件。

高峰國小校長何信煒表示，校內連接校門口停車場與教學區的人行步道，是學生上放學必經道路，原鋪面為花崗石，石板下層為細砂級配，步道中間鋪設數個電信孔蓋，一側為遮蔭樹木，迄今已鋪設超過10年，頻繁的使用造成花崗石石板交接處傾斜、凹凸不平，又樹木生長茂盛根部入侵造成部分路段凸起，底層級配下陷造成人孔蓋凸出地面，導致行走危險。何校長也感謝市府、議員、里長的關心，補助高峰國小149萬4,419元進行改善，工程將改善步道平整性，提升師生校園內的步行安全。

陽光國小校長謝佳曄表示，本校設校時，低年級大樓每間教室廁所僅配置一個水龍頭，經常不敷使用，為了防範腸病毒、新冠肺炎以及推動餐後潔牙養成健康行為習慣，於低年級大樓二樓平台增設洗手檯，方便孩子手部清潔、洗滌餐具、餐後潔牙。但洗手檯上無雨遮設施，每到雨天孩子必須撐著傘洗手、潔牙，影響孩子衛生安全。感謝市府重視孩子們的健康與安全，核定補助本校「低年級大樓二樓平台新增遮雨棚架工程」經費159萬4,161元，增設雨遮設施後，孩子們無論晴雨，都能夠安心地使用洗手檯洗手、潔牙，提升校園健康安全更有保障。

育賢國中王信友校長表示，育賢成賢樓已有12年歷史，由於多年來的風雨侵蝕，校舍外牆出現嚴重的掉漆和斑駁情況，除影響整體美觀和結構安全，師生經過時更有掉落物的安全疑慮。感謝市府聽到師生需求，在關鍵時刻給予補助，共挹注128萬6,700元進行必要的修繕工程，改善後的育賢校舍，不只美化校園，更為師生提供安全無憂的活動校園環境。

竹光國中校長彭元豐表示，竹光國中薈萃樓地處校園中心，內部有曾榮獲全國最美共讀站的「家的圖書館」及多功能階梯教室，周邊為運動場及竹光國民運動中心，曾是竹光校園及竹光路旁優美的景觀地標建築，但落成迄今已逾十餘年，外牆彩繪已多有斑駁，亟待整修，感謝市府持續推動美感校園，補助74萬元工程款重新彩繪，預計於今年11月創校廿周年校慶前完成重新彩繪，重現竹光地標特色景觀，讓全校師生、校友及社區民眾都能感受校園景觀煥然一新，再現竹光美麗風華。

教育處長林立生表示，市府持續推動校園環境升級，打造有生命力、美感、具教育意義的優質學習空間，落實「新竹好學、安心就學」施政目標，持續投入經費改善校園老舊環境，打造安全且兼具美感的校園環境，並督導各校定期辦理校舍安全管理檢核與列管追蹤維護，讓教育經費資源發揮最大效益，為竹市師生提供一個安全、舒適、優質的校園環境。