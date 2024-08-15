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祖父母節齊聚「鬥鬧熱」　竹市祖孫野餐派對8／24登場

▲歡迎爺奶們帶著金孫一起來鬥鬧熱。（圖／新竹市政府提供）

▲歡迎爺奶們帶著金孫一起來鬥鬧熱。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

歡慶祖父母節！為促進家庭世代互動及情感凝聚，新竹市政府將於8月24日14時在遠東巨城購物中心一樓廣場舉辦「祖孫三代野餐派對」。教育處表示，今年祖父母節以野餐的型式辦理，還有闖關遊戲拿好禮、精采熱鬧的現場表演，以及可以讓祖孫互動的趣味手作等活動，歡迎爺奶們帶著金孫一起來鬥鬧熱。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府積極推動「老幼共好」施政策略，特別辦理野餐派對活動以歡慶祖父母節，活動規劃祖孫攜手闖關及兒孫幫阿公、阿嬤按摩的甜蜜代間互動，期望能透過活動建構世代間橋樑並成功拉近祖孫距離，讓家庭的愛與溫暖延續，歡迎「阿公揪阿嬤、大手牽小手」闔家三代、四代前來同樂，歡度祖孫之間的美好時光。

教育處表示，睽違多年的祖父母節今年推多樣組合活動，包含二階段的闖關遊戲，第一階投可獲得美味野餐盒，第二階段闖關成功則可獲得兌換由財團法人聯園樂活教育基金會提供920份（就愛您）大人小孩都超愛的公仔禮盒。此外還有祖孫燈籠彩繪趣，以及由三區樂齡學習中心學員輪番上場的「萬歲舞台秀」，讓參加活動的大小朋友們能在人工草坪上，一邊欣賞表演、一邊享用自備或闖關獲得的餐點。

教育處說明，此次表演結束後還有由財團法人明泰科技文化教育基金會及財團法人新代教育基金會贊助的摸彩活動，獎品包括聲寶天廚微波爐、厚球釜微電腦電子鍋、大同不挑鍋電陶爐、德國BRITA純淨濾水壺、歌林冰沙果汁機、歌林掃吸拖機器人掃地機、真空保鮮碗提袋組、保溫壺、保溫杯、雙肩休閒背包等，都是長輩們喜歡且實用的小家電與日常用品，歡迎爺爺奶奶們來一試手氣，把好禮帶回家。

教育處補充，歡迎全國祖父母帶著兒孫前來竹市同樂，共同歡度溫馨「祖父母節」，活動從8月24日14時起熱烈展開，歡迎大家攜手相伴，透過這次的活動增進祖孫之間的情感，也共同見證這份代代相傳的愛與關懷，一同創造更多美好的回憶。

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