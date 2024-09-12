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拜登倒戈「戴川普帽」力挺？網路照瘋傳　白宮急澄清

▲▼拜登戴上川普的競選帽。（圖／翻攝自X）

▲拜登戴上川普的競選帽。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

2024美國總統大選進入倒數階段，如今卻有一張總統拜登（Joe Biden）頭戴共和黨參選人川普競選帽的照片在網路上瘋傳，更有人稱這是拜登支持川普的證據。不過，白宮也立刻出面澄清指出，這張照片是拜登為了強調兩黨團結的傳統，象徵性地戴了一下帽子。

根據《國會山報》報導，近日有一張拜登戴著川普（Donald Trump）競選帽的照片在網路上流傳，共和黨支持者更稱，這就是拜登支持川普的證據，還攻擊拜登腦袋不清楚，根本是假裝支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

事實上，這張照片是拜登在參加完紐約911事件紀念活動後，前往賓州仙克斯維爾（Shanksville）出席911事件墜機地點的活動上所拍攝，當時拜登正在當地消防局和民眾對談。

白宮副發言人貝茲（Andrew Bates）在社群網站X發文澄清，當時拜登將他的帽子送給現場一名川普的支持者，而該名支持者說，拜登也該本著同樣的精神，戴上川普的帽子，因此拜登才會象徵性地戴了一下帽子。

川普與賀錦麗10日晚間結束激烈辯論後，皆於11日出席紐約911恐攻23週年紀念活動，暫時擱下政治歧見握手寒暄。

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