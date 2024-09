拜登倒戈「戴川普帽」力挺？網路照瘋傳　白宮急澄清

▲拜登戴上川普的競選帽。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

2024美國總統大選進入倒數階段,如今卻有一張總統拜登(Joe Biden)頭戴共和黨參選人川普競選帽的照片在網路上瘋傳,更有人稱這是拜登支持川普的證據。不過,白宮也立刻出面澄清指出,這張照片是拜登為了強調兩黨團結的傳統,象徵性地戴了一下帽子。

根據《國會山報》報導,近日有一張拜登戴著川普(Donald Trump)競選帽的照片在網路上流傳,共和黨支持者更稱,這就是拜登支持川普的證據,還攻擊拜登腦袋不清楚,根本是假裝支持民主黨候選人賀錦麗(Kamala Harris)。

At the Shanksville Fire Station, @POTUS spoke about the country's bipartisan unity after 9/11 and said we needed to get back to that.



As a gesture, he gave a hat to a Trump supporter who then said that in the same spirit, POTUS should put on his Trump cap. He briefly wore it. https://t.co/7VKZnkVMY7