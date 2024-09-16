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快訊／再躲死劫！　川普發聲了：我永遠不會投降

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在槍案後透過聲明向支持者表示他永不投降。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普15日險在佛州高爾夫球場遭暗殺，槍手躲在場邊灌木叢行兇，但被特勤人員及時發現逮捕。川普2個月內躲過2次死劫，他也對外表示，「我永遠不會投降」。

高爾夫球場暗殺事件發生後，川普第一時間發出募款郵件向支持者報平安，「我附近出現槍聲，但在謠言開始失控之前，我想先讓你們知道，我很安全，一切都好！」他強調，「沒什麼能讓我慢下來，我絕不會投降。」

▲▼川普募資網站聲明。（圖／翻攝自donaldjtrump.com）

▲川普募資網站聲明。（圖／翻攝自donaldjtrump.com）

川普接著在第二封募款郵件中指出，在槍擊案件發生後，他的決心只會更加堅定，「我永遠不會放慢腳步，我永遠不會放棄，我絕不投降！」

川普隨後也更新了募款網站的聲明提到，他現在非常安全，沒有任何人受傷，「這個世界上有人會不惜一切代價阻止我們，我們不會停止戰鬥，我永遠不會投降，我永遠愛著支持者，透過我們的團結，我們將讓美國再次偉大！」

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