「極左派槍手」企圖暗殺川普　2年前訪問曝光

▲58歲槍手魯斯試圖暗殺川普。（圖／翻攝自X）



記者張靖榕／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普15日下午在佛州高爾夫球場打球時，差點遭一名埋伏在灌木叢內的男子開槍，所幸特勤人員即時發現並將搶手逮捕。槍手身份曝光，是現年58歲的魯斯（Ryan Wesley Routh），他是一名極左派的支持者，貼文狂挺烏克蘭與台灣，而他被起底2年前曾接受過新聞訪問，當時在訪問中的論點就顯得激進，並且有相當程度的憤世忌俗。

魯斯被捕後，許多網友開始展開「大肉搜」，在網路上開始搜尋一切關於魯斯的資訊，數名網友翻出魯斯在2022年接受《Newsweek》的專訪，當時俄羅斯入侵烏克蘭戰爭爆發，他人也到了烏克蘭力挺，並表示原計畫就是來到烏克蘭「戰鬥」的，但因為當時已是56歲的年紀，加上沒有軍事經驗，所以被烏軍婉拒，因此他輾轉在基輔，聲稱要推廣讓更多人重視這場戰爭，並加入共同抗俄。

▲魯斯力挺台灣。（圖／翻攝自@RyanRouth）



魯斯表示，美國和全世界各國都應該力挺烏克蘭，甚至該派出軍隊來到烏克蘭協助烏軍參戰，打敗普丁。他認為身而為人，必須彼此支持相挺，而不是在烏克蘭深陷苦戰的同時，還在地球的另一端抱怨油價高漲或自己奢侈的生活型態受到什麼影響。

魯斯強烈支持對俄的戰爭，並為了那些20出頭歲，決定賣掉所有家當前來烏克蘭加入國際志願軍團參戰的年輕人而感動哽咽。

對於人們沒有按照魯斯對理想世界的想像行動，他感到無法接受，認為全世界所有人都應該全力關注俄烏戰事，各國都應該派出人，而且應該要有數百萬人投入這場戰事，「為什麼他們不這樣做，已經完全超乎我的理解範圍了。」

儘管魯斯的個人網頁很快被社群平台關閉，他本人在社群網站上也已長達一年未發文，但他過去也經常發布力挺烏克蘭的相關貼文，更有力挺台灣的超狂發言，表示應該要派出大量在阿富汗戰爭有經驗的軍人前駐台灣。從過去的貼文來看，他是一名極左派的支持者，時常批評川普、現任總統拜登和俄羅斯總統普丁。

槍手身分在多間外媒報導曝光後，目前社群網站X已在台灣時間7時50分左右將其帳號封鎖停用。