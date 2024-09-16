快訊／拜登發聲！　得知「川普沒事」鬆口氣：將盡一切資源維安

▲拜登強調將盡一切資源確保川普的安全。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨參選人、前總統川普15日在佛州高爾夫球場險遭暗殺，特勤人員第一時間發現槍手並將其逮捕。總統拜登（Joe Biden）在聲明中表示，川普沒有受傷讓他鬆一口氣，同時強調將盡一切資源確保川普的安全，「我們國家不允許政治或任何形式的暴力。」

拜登在聲明中表示，川普平安無事、沒有受傷，讓他鬆一口氣，他將確保特勤局利用一切資源保護他的安全，「我要表揚特勤局和執法同仁，他們時刻保持警惕，確保前總統和其周圍人員的安全，前總統平安無事，我鬆了一口氣。」

拜登接著提到，目前執法部門正針對這起事件進行積極調查，「我們國家絕不允許政治或任何形式的暴力，我已指示我的團隊，確保特勤局用一切必要的資源、能力和保護措施，來確保前總統的安全。」

賀錦麗（Kamala Harris）則是透過X發文表示，她已經了解了所有情況，「我很高興他（川普）是安全的，美國沒有暴力的容身之地。」

賀錦麗副手、明尼蘇達州州長華茲（Tim walz）也在X發文指出，「妻子和我很高興聽到川普平安無事，美國沒有暴力的容身之地，這不是我們作為一個國家的本質。」

►再躲死劫！ 川普發聲了：我永遠不會投降

►暗殺川普槍手身分曝 貼文「狂挺台灣」：想募阿富汗士兵來台

►「極左派槍手」企圖暗殺川普 2年前訪問曝光