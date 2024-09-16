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美參議員：川普當選將停止援烏　等於對中釋出「可攻台」訊號

▲▼美國共和黨候選人、前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美議員指出，若川普當選，不會再支援烏克蘭，等於對習釋出可攻台的訊號。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者石秀娟華盛頓15日專電

美國民主黨籍聯邦參議員墨菲近期指出，俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平都希望共和黨總統候選人川普再度入主白宮。若川普當選，不會再支援烏克蘭，等於對習釋出可攻台的訊號。

墨菲（Chris Murphy）是聯邦參議院外交委員會的議員。華爾街日報（The Wall Street Journal）8月22日預測，如果副總統賀錦麗（Kamala Harris）在11月大選打敗川普（Donald Trump），墨菲是可能的國務卿人選之一。

來自康乃狄克州的墨菲9日參加華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的對談，分析賀錦麗與川普兩人可能的外交政策。

▲▼美國民主黨籍聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國民主黨籍聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）。（圖／達志影像／美聯社）

針對俄烏戰爭，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）月底將在聯合國大會提出「勝利計畫」，尋求以外交手段迫使俄羅斯結束戰爭。墨菲認為，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）恐會將戰事拖到下任美國總統上任。

墨菲說，已有足夠證據證明俄羅斯介入美國選舉，幫川普助選。川普已公開、清楚表明，他上任後將切斷美國對烏克蘭的援助。如此一來，烏克蘭根本無法生存。普丁到時候可與川普坐上談判桌，等川普「把烏克蘭用銀盤端給他」。

美國司法部近期指控，俄羅斯官方媒體「今日俄羅斯」（RT）去年11月至今年8月間投入提供近1000萬美元（約新台幣3億1953萬元）給美國田納西州一家網路內容創作公司，讓旗下網紅散播親俄假訊息，製造美國社會分歧。

墨菲表示，這家田納西公司雇用許多知名的川普支持者，他們製播宣傳俄羅斯官方立場的內容，「這可能還只是冰山一角」。

墨菲指出，如果賀錦麗當選，美國將會繼續支持烏克蘭，讓普丁知道，戰爭會持續很久，增加他接受談判的動力、並接受尊重烏克蘭主權的協議。

對於共和黨部分國會議員不再挺烏克蘭，墨菲批評，這種「新姑息主義」的想法太天真，以為俄羅斯攻下烏克蘭後，就會滿足於此。另外，若烏克蘭失守，也等於向習近平釋出訊號，讓他可攻打台灣、或其他與中國有領土爭議的國家。

▲▼俄中關係,中俄關係,普丁、習近平2個月內2度聚首。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

墨菲說，中國有很多企圖，最想要的是台灣，當北京可以很清楚看到，川普不會幫台灣，就像川普不會幫助烏克蘭，毫無疑問，北京希望川普能贏得選舉。

主持對談的彭博（Bloomberg）記者林茲（Kailey Leinz）就川普近期提到台灣應支付美國防衛費用、及美國總統拜登（Joe Biden）對協防台灣有較明確說法而引起美國是否需調整「戰略模糊」政策的討論，詢問墨菲的意見。

墨菲指出，美國長期的對台政策運作得很好，美國與台灣不像與北大西洋公約組織（NATO）盟友那樣有安全條約關係，但台灣的主權和獨立與美國長遠利益深切相關，拜登政府也顯著強化美國與台灣在防禦、政治和經濟方面的整合。

他說，台灣的確有義務增加防衛預算，「如果我是台灣政府，我可能會將國防支出占國內生產毛額（GDP）的比例提高更多」。台灣需要做更多，美國也可以繼續做更多努力。若中國試圖以武力奪取台灣，美國有可能會協防台灣，但美國是民主國家，是否出兵最終須由國會投票決定。

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