午後雷陣雨頻繁　新北推動複合型自主防災社區演練

▲土石流防災專員架設雨量筒並定時回報。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

氣候變遷多強降雨，為使民眾具坡地防災意識及應變能力，新北市政府農業局於7至8月辦理16場自主防災社區兵棋推演及實作演練，使民眾了解土石流及大規模崩塌災害發生時如何疏散避難，強化社區民眾的防災意識。

農業局指出，新北市境內有88%的土地為山坡地，如遇強降雨恐發生土石流、山崩等災害，波及民眾的生命安全和財產損失，新北市政府農業局於7至8月期間於三芝、五股、瑞芳、萬里、樹林、石碇、金山、新莊及雙溪區9區，共辦理16場自主防災社區兵棋推演及實作演練。

▲收容班模擬協助災民收容及照護。

農業局表示，自主防災社區實作演練是以社區里民為主角，演練當紅黃警戒發布後應變處置作為，包含警戒班、引導班、收容班、疏散班等各編組人員開始各司其職，分頭進行各項演練項目；土石流防災專員將雨量筒完成架設並定時回報、警戒班會同時監看溪流水位情況及巡視坡地是否有裂痕或樹木歪斜等項目。

同時也演練土石流黃色警戒發布時，疏散班執行預防性疏散撤離，模擬勸導土石流保全戶居民前往避難收容所或依親進行避難，並協助弱勢族群進行避難。疏散過程中，引導班立即管制災害警戒區路段，維護交通的秩序。在避難收容所內，收容班正著手處理開設避難收容所的作業，協助災民收容及照護之工作。

▲新北市農業局推動自主防災社區兵棋推演。



參與演練的石碇區潭邊里長王萬紫表示，自主防災社區在演練中，實際執行演練項目可以讓里民更加熟悉預防性疏散的流程，增加防災意識，來讓民眾在土石流發生時能互相扶持、幫忙並順利疏散避難，提升社區自主防災及耐災能力。

農業局表示，由於環境和地質條件影響，新北市山區容易因強降雨而引發土石流、山崩等坡地災害。因此，土石流及大規模崩塌防災社區宣導工作仍須持續推動，並需定期針對可能發生災害之區域內保全住戶進行教育宣導。鄰近土石流及大規模崩塌潛勢區域的民眾，也可以加入「新北市土石流守護神2.0」LINE@（ID：@lyo3306s）來獲取即時的防災訊息。

▲疏散班模擬執行預防性疏散撤離。