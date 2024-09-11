　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

午後雷陣雨頻繁　新北推動複合型自主防災社區演練

▲新北推動複合型自主防災社區演練。（圖／新北市農業局提供）

▲土石流防災專員架設雨量筒並定時回報。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

氣候變遷多強降雨，為使民眾具坡地防災意識及應變能力，新北市政府農業局於7至8月辦理16場自主防災社區兵棋推演及實作演練，使民眾了解土石流及大規模崩塌災害發生時如何疏散避難，強化社區民眾的防災意識。

農業局指出，新北市境內有88%的土地為山坡地，如遇強降雨恐發生土石流、山崩等災害，波及民眾的生命安全和財產損失，新北市政府農業局於7至8月期間於三芝、五股、瑞芳、萬里、樹林、石碇、金山、新莊及雙溪區9區，共辦理16場自主防災社區兵棋推演及實作演練。

▲新北推動複合型自主防災社區演練。（圖／新北市農業局提供）

▲收容班模擬協助災民收容及照護。

農業局表示，自主防災社區實作演練是以社區里民為主角，演練當紅黃警戒發布後應變處置作為，包含警戒班、引導班、收容班、疏散班等各編組人員開始各司其職，分頭進行各項演練項目；土石流防災專員將雨量筒完成架設並定時回報、警戒班會同時監看溪流水位情況及巡視坡地是否有裂痕或樹木歪斜等項目。

同時也演練土石流黃色警戒發布時，疏散班執行預防性疏散撤離，模擬勸導土石流保全戶居民前往避難收容所或依親進行避難，並協助弱勢族群進行避難。疏散過程中，引導班立即管制災害警戒區路段，維護交通的秩序。在避難收容所內，收容班正著手處理開設避難收容所的作業，協助災民收容及照護之工作。

▲新北推動複合型自主防災社區演練。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市農業局推動自主防災社區兵棋推演。

參與演練的石碇區潭邊里長王萬紫表示，自主防災社區在演練中，實際執行演練項目可以讓里民更加熟悉預防性疏散的流程，增加防災意識，來讓民眾在土石流發生時能互相扶持、幫忙並順利疏散避難，提升社區自主防災及耐災能力。

農業局表示，由於環境和地質條件影響，新北市山區容易因強降雨而引發土石流、山崩等坡地災害。因此，土石流及大規模崩塌防災社區宣導工作仍須持續推動，並需定期針對可能發生災害之區域內保全住戶進行教育宣導。鄰近土石流及大規模崩塌潛勢區域的民眾，也可以加入「新北市土石流守護神2.0」LINE@（ID：@lyo3306s）來獲取即時的防災訊息。

▲新北推動複合型自主防災社區演練。（圖／新北市農業局提供）

▲疏散班模擬執行預防性疏散撤離。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►凌天航空創新紀錄！24小時5趟醫療後送　扮演澎湖空中醫療守護神

►謝國樑「學姊」來相挺　台東縣長饒慶鈴：投「不同意」捍衛市產

►藍營立委赴大武崙挺善樑　謝國樑：投「不同意」促基隆發展

►軍人節上麻將館聚賭！海軍中校10人被抓　警扮賭客破門

ET快訊
快訊／大蛇丸宣布交女友了！
快訊／新新併換股比例調整！　新光金董事「2保留、2反對」
代墊下午茶536元「只收到500」　她一招太強大！主管急道歉
快訊／新新併換股價提高！　新光金轉換價大升25%至14.18
LIVE／新新併重訊記者會　雙方總經理現身說明
快訊／大宇「仙劍、軒轅劍」IP確定5億賣出　買家曝光
周玉蔻亂爆東元「小三奪權」　陳世凱認了大嘴巴
快訊／王齊麟暌違4年再戰「混雙」！首輪惜敗落馬
韓國瑜「五星級中秋節禮物」曝光！　立法院1149員工都收到了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆首場HSEEP區公所兵棋推演　防災團隊災害應變能力再提升

上半年道安成績「基隆績效顯著」　謝國樑：持續宣導交通安全月

午後雷陣雨頻繁　新北推動複合型自主防災社區演練

山海相連城市視角仰望天空　基隆塔追「星」天文探索之旅

凌天航空創新紀錄！24小時5趟醫療後送　扮演澎湖空中醫療守護神

收容人與家人彩繪柚子　東成監獄中秋懇親活動溫馨登場

台東規劃新建「五感體驗幼兒園」　饒慶鈴走訪星國取經

錢用完了竟闖民宅借錢　台東村民嚇壞急報警

關山國小連兩年EBL32強好成績　救國團贈送籃球盼創佳績

台南國華友愛商圈推「松王宴」　黃偉哲邀民眾來台南大飽口福

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

未完成的約定！KID曝和小鬼最後對話　重返舊地：那天真的好開心

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

盧貝松新作《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂街頭狂飆..李沛旭成「韓哥」手下

基隆首場HSEEP區公所兵棋推演　防災團隊災害應變能力再提升

上半年道安成績「基隆績效顯著」　謝國樑：持續宣導交通安全月

午後雷陣雨頻繁　新北推動複合型自主防災社區演練

山海相連城市視角仰望天空　基隆塔追「星」天文探索之旅

凌天航空創新紀錄！24小時5趟醫療後送　扮演澎湖空中醫療守護神

收容人與家人彩繪柚子　東成監獄中秋懇親活動溫馨登場

台東規劃新建「五感體驗幼兒園」　饒慶鈴走訪星國取經

錢用完了竟闖民宅借錢　台東村民嚇壞急報警

關山國小連兩年EBL32強好成績　救國團贈送籃球盼創佳績

台南國華友愛商圈推「松王宴」　黃偉哲邀民眾來台南大飽口福

基隆首場HSEEP區公所兵棋推演　防災團隊災害應變能力再提升

大蛇丸宣告脫單：我女友啦～　公開合照「魔法世界就交給你們」網狂賀

狂call戀人又查勤！心理師揭「關係黑洞」：沒安全感越愛越焦慮

上半年道安成績「基隆績效顯著」　謝國樑：持續宣導交通安全月

新新併換股比例調整！　新光金董事「2保留、2反對」

20歲妹大腸癌嘆：媽罹肺癌　專家一問「飲食習慣」傻眼了

陳鴻文牛棚「RRRR」互喊激勵！陳柏豪逼近30救援　渴望征戰12強

午後雷陣雨頻繁　新北推動複合型自主防災社區演練

孫可芳生子添好運！《何百芮》提名7獎　入圍最佳女配開心笑了

想找回昔日火球　宋文華計畫報名運科訓練

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

地方熱門新聞

高雄婚紗名店6千套禮服全燒光…新人急問怎麼辦

台中連鎖火鍋驚見「老鼠叼走豆皮」　業者道歉了

桃園77巧克力共和國觀光工廠開幕

新北推低碳旅遊「漫遊山海線」　飽覽山海之美亮點一次看

嘉義市第二分隊新廳舍落成啟用

物理治療師教正確超慢跑　久坐族：這麼輕鬆

淡水河左岸沿岸改善計畫　榮獲「新北公共工程優質獎」

藍委黃健豪、吳宗憲赴基隆挺善樑

桃園市政顧問彭柏霖　啟動「平鎮公益人生」

「龜吉拉」降落　2024桃園地景藝術節迴龜

桃園四大電廠及焚化爐周邊　擴大肺癌篩檢

恆春鎮中正路段違停嚴重　警設科技執法取締

南投縣變賣廢棄物所得補助草屯23村里

基隆城市馬拉松不延了？謝國樑：道安通過交維如期辦理

更多熱門

相關新聞

明起雨變多「下最大時間曝」　中秋逢年度大潮西部防淹水

明起雨變多「下最大時間曝」　中秋逢年度大潮西部防淹水

中央氣象署指出，明（12日）、後天起水氣偏多，大台北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，周六至下周一受到貝碧佳颱風外圍環流影響，北部、東半部整天不定時有雨，澎湖、金門、馬祖於下周二至下周六適逢年度大潮，西半部沿海潮位比較高，注意海水倒灌，局部積淹水的情形。

新北醉男偷摸女警下體還搶無線電　下場曝

新北醉男偷摸女警下體還搶無線電　下場曝

新北冠軍柚王出爐　張讚群奪冠、柯進益獲甜柚王

新北冠軍柚王出爐　張讚群奪冠、柯進益獲甜柚王

烏來口腔醫療站設備再升級　侯友宜感謝完善偏鄉醫療

烏來口腔醫療站設備再升級　侯友宜感謝完善偏鄉醫療

新北推低碳旅遊「漫遊山海線」　飽覽山海之美亮點一次看

新北推低碳旅遊「漫遊山海線」　飽覽山海之美亮點一次看

關鍵字：

新北降雨坡地防災

讀者迴響

熱門新聞

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」

快訊／才遭控盜刷信用卡！　罔腰涉毒遭逮捕留一晚

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

即／應曉薇被提訊出庭！雙手上銬素顏樣貌曝

台中男離奇墜亡！女友情緒亢奮疑吸毒　檢抽血驗尿

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔！PTT炸鍋

「佔有慾最強」星座Top 3

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

高雄婚紗名店6千套禮服全燒光…新人急問怎麼辦

金鐘59完整入圍名單！

更多

最夯影音

更多

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面