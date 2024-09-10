烏來口腔醫療站設備再升級　侯友宜感謝完善偏鄉醫療

▲新北市長侯友宜回贈獎座，感謝他們長期以來致力關懷烏來居民口腔健康。（圖／新北市衛生局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

台北市東林扶輪社與三聯科技教育基金會今（10日）捐贈多項牙科設備與器材，烏來區口腔醫療站設備再升級，新北市長侯友宜出席回贈獎座，感謝他們長期熱心公益、關注偏鄉民眾的需求，讓烏來居民得到專業的口腔醫療照護。

侯友宜表示，新北市於2021年攜手新北市牙醫師公會、國際扶輪社3522地區台北市東林扶輪社，成立烏來區口腔醫療站，至今已服務逾2000人次，為烏來地區民眾提供無微不至的口腔醫療照護。他今天也化身衛教大使，前往幼兒園與小朋友進行有趣的口腔衛教有獎徵答，透過遊戲互動過程，教導正確的口腔衛生觀念，叮囑小朋友養成良好的刷牙習慣。

▲東林扶輪社、三聯科技教育基金會捐贈牙科醫療設備，侯友宜出席表達感謝。

衛生局補充，烏來區口腔醫療站除了給予在地民眾口腔衛教、蛀牙填補、窩溝封填及牙周病統合照護，也提供懷孕婦女口腔基本照護及糖尿病與高風險口腔疾病患者的專業照護等服務；2023年下半年更增加口腔假牙治療項目，滿足烏來區民眾假牙製作需求。

衛生局提醒市民，政府提供6歲以下兒童每半年免費塗氟、6至12歲學童免費第一大臼齒窩溝封填、12歲以上每半年1次牙結石清除，另65歲以上長者每3個月洗牙、塗氟一次。

衛生局呼籲做好飯後及睡前使用含氟1,000ppm牙膏正確刷牙、均衡飲食、少攝取高糖份飲食及選用含氟食鹽等，定期至牙科醫療院所口腔檢查，降低口腔疾病發生。口腔保健相關資訊請至「新北市政府衛生局」首頁／機關業務／健康促進／兒童及青少年／口腔保健計畫查詢。

▲侯友宜與小朋友有獎徵答，透過遊戲傳達正確口腔保健觀念。