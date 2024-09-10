新北推低碳旅遊「漫遊山海線」　飽覽山海之美亮點一次看

▲落羽松秘境位於雙溪火車站與牡丹火車站中段，為宜蘭線鐵道改道後遺留之舊線空間。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府觀光旅遊局推出「漫遊山海線」低碳旅遊，遊客可透過鐵路、自行車等綠色運具，漫遊倘佯在東北角觀光圈遊憩據點，該計畫重新盤點規劃牡丹、雙溪、貢寮等地區觀光資源，串聯東北角山城與海岸線景點，營造自然生態的特色據點，包括「十三層親水公園」、「落羽松秘境」、「魚行驛站」和「貢寮環保公園」，歡迎大家一同體驗這條魅力輕旅廊道遊程。

「漫遊山海線」係為雙百年環線計畫延伸，串聯平溪線及宜蘭線鐵道據點，本計畫規劃漫遊山海線做為輕旅行之中繼點，向中央申請補助修建經費，加上市府配合款2,100萬元，共投入 3,800萬元經費辦理，運用既有自然環境資源，塑造地景體驗場域，整合動線創造亮點，提供民眾舒適休憩環境，營造兼具生態與全齡使用之休憩空間。

▲運用貢寮環保公園既有環境資源，塑造地景體驗場域。

位在貢寮的環保公園，原種植落羽松及大面積草地，本次塑造山丘地景及導入濕地景觀步道，增加滯洪集水空間及兒童PushBike遊憩體驗場域，另以針葉林、喬木場域主題，整合園區動線，打造成為休憩新亮點。

緊臨台鐵宜蘭線旁的雙溪落羽松秘境，結合既有大量落羽松，設置架高的友善步道設計，可於此處追拍火車呼嘯而過之景象；雙溪魚行驛站整合土地公廟、瞭望台與座椅，透過植栽與休憩空間重塑，以鐵馬驛站方式供民眾休憩停留。另牡丹十三層親水公園，以輕度微整環境的方式改善，增加整體透水性，提供舒適的山林休憩空間。

「漫遊山海線」藉由火車等大眾運輸即可沿線暢遊牡丹-貢寮，相當便捷，且銜接東北角海岸線內遊憩路廊、瑞芳平溪雙溪地區礦業文化聚落、讓民眾能更輕易探索新北市自然環境文史風貌。有關「漫遊山海線」景點資訊及更多新北市旅遊資訊，可查詢「新北市觀光旅遊網」或加入「新北旅客」臉書粉絲專頁。

▲因應雙溪魚行驛站其區位特性及環境條件於此處設置驛站供民眾休憩停留。

▲牡丹十三層親水公園以透水鋪面鋪設提供無障礙通行環境。