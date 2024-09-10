新北冠軍柚王出爐　張讚群奪冠、柯進益獲甜柚王

▲新北市農會於5日舉辦新北市113年文旦柚果品評鑑競賽，由張讚群獲得冠軍殊榮。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農會於5日舉辦新北市113年文旦柚果品評鑑競賽，由張讚群獲得冠軍殊榮，柯進益獲得今天甜柚王，甜度高達13.1度。5日由新北市農業局諶錫輝局長及新北市農會三首長出席並頒獎，鼓勵農友在生產以及果園管理技術方面更加精進。現在正值文旦柚產季，9月13日前至八里區農會電商平台「小農電舖直銷站」購買文旦柚享優惠。

▲柯進益獲得甜柚王由妻子代為領獎，甜度高達13.1度。

今年新北市文旦柚果品評鑑競賽，依形狀大小、肉質風味、外觀色澤、糖度、種子數共5個項目評定。評審表示，今年因氣候平穩、農友栽培技術提升，新北市文旦柚生長狀況良好，果肉富彈性，柚香濃郁。今年共有9個區的柚農參與評鑑比賽，合計31位。由張讚群獲得冠軍殊榮，柯進益獲得今天甜柚王，甜度高達13.1度。位在淡水區頂田寮的柯家果園今年奪得甜柚王及頭等獎，甜度高達13.1度。柯家果園位於避風的山坡地，土壤富含豐富養分的大屯火山泥，加上今年陽光充足，幫助糖分累積，因此提高果實甜度。

新北市農業局表示，新北市推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，辦理評鑑比賽及展售會，協助農友提升農產品質，建立品牌及開拓通路，增加農產收益。9月7日、8日在八里左岸永續環境教育中心前廣場舉辦文旦柚展售會，現場推出雙倍券活動（50元換100元、100元換200元、200元換400元），數量有限兌完為止。歡迎至產地展會購買文旦柚，詳細資訊可上八里區農會臉書查詢，購買文旦柚請洽各產區農會，或直接上「小農電舖直銷站」訂購享優惠。

▲今年新北市文旦柚果品評鑑競賽，依形狀大小、肉質風味、外觀色澤、糖度、種子數共5個項目評定。