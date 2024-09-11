發酒瘋狂拍警車「偷摸女警下體+搶無線電」　新北醉漢判刑3月

記者吳佩蓁／新北報導

新北市一名潘姓男子，今年2月7日晚間，酒後在路上無故拍打巡邏警車，車上3名員警立即下車盤查，過程中潘男竟對一名女警伸出鹹豬手，隔著外褲撫摸女警下體數秒，之後員警準備上車離開，潘男又動手搶走男警胸前的無線電，甚至動手毆打員警臉部，當場遭警方壓制逮捕。新北地院審理後，依妨害公務罪判潘男有期徒刑3個月，得易科罰金，可上訴。

▲潘男酒後在新北市街頭性騷擾女警，又動手毆打男警，遭判刑3月。（示意圖／ETtoday資料照）



判決指出，潘男2月7日晚間酒後在新北市街頭鬧事，無端拍打一輛巡邏警車，吳姓、歐姓兩名男警及1名女警下車盤查潘男，潘男明知3名員警是依法執行職務，竟意圖性騷擾，趁女警不及抗拒之際，以右手隔著外褲觸摸女警生殖器數秒，妨害員警執行職務，並性騷擾A女得逞。

之後3名員警準備上車離開，潘男又突然將手伸進巡邏車，強取吳員放置在胸前的警用無線電，歐員立即上車壓制並逮捕潘男，過程中潘男庭不斷掙扎拒捕，並動手攻擊歐員，導致歐員眼鏡鏡框斷裂，妨害警方職務執行。

新北地院審理認為，潘男酒後先無端拍打警用巡邏車車窗，經員警盤查時，以性騷擾、搶奪警用無線電或徒手攻擊等行為妨害員警執行職務，嚴重蔑視國家公權力行使，且侵害女警身體隱私，並造成女警身心受創，審酌潘男有妨害公務及公共危險罪前科，依犯妨害公務罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。