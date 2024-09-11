被轟只顧搶功、海巡耽誤飛官後送　管碧玲駁：都是錯假訊息

▲海委會主委管碧玲。（資料照／翻攝自Facebook／管碧玲）



記者陶本和／台北報導

新竹空軍基地一架幻象戰機10日晚間落海，所幸飛官謝沛勳被海巡救起，但在後送上卻花了3個小時才在台中梧棲上岸；而有媒體11日以評論方式，批評海委會主委管碧玲顧著搶功，而飛官急救差點被海巡耽誤。對此，管碧玲則駁斥，強調搶功、延誤急救、錯判潮汐等都是錯假訊息。

落海的飛官謝沛勳在新竹外海漂流2個小時，所幸最後被海巡救起，不過在後送工作上，卻耗時3個小時，才順利從台中梧棲上岸，然後送往醫院診治。有媒體以評論方式批評管碧玲只顧著搶功，認為管碧玲只知道跟國防部搶快，在臉書PO文更新進度。

該媒體評論點出，在管碧玲發文的同時，卻不知道海巡在新竹漁港安檢鬧出大烏龍，明明在待命，卻沒有預報港內乾潮，船艇根本開不進去，而救難直升機又故障，根本無法吊掛到新竹國軍醫院，最後繞到台中急救，好在飛官傷勢不重。

對此，管碧玲晚間透過臉書表示，願諸多錯假訊息，受昨晚的感動洗禮為淨。她指出，昨晚的海上，救援的現場有海巡同仁和國軍官兵攜手，後方則有無數的國人關心集氣，一場不幸的空中意外，最後以飛官弟兄安全獲救結尾，十分美好，更讓人感動。

管碧玲表示，那幾個小時裡，台灣的每一份子，就像是同一家人，一起等著家門外的孩子平安回來。她說，完成救援後，國防部長顧立雄很快傳訊要她轉達對海巡的感謝，「其實我們更感謝這當中的所有人，特別是像沛勳這樣在天空中守護我們的捍衛戰士，感謝每一位國人的緊緊相連」。

管碧玲強調，後來不知所以的搶功、延誤急救、錯判潮汐的錯假訊息，與其說氣惱，更讓人感到同情，也希望這樣操作背後的心，能夠讓這一晚的令人感動洗禮，而終究去污得淨。

另外，有關海巡錯判新竹漁港退潮時間一事，管碧玲也分享海巡署的澄清新聞稿表示，昨（10）日國防部直升機於苗栗外埔西北方12浬海域，發現飛行員並救起，通報本署線上搜救之艦艇前往會合；國防部直升機將飛行員及直升機吊掛人員等2人接駁至台中海巡隊10031艇後，10031艇即全速航返台中港碼頭，將飛行員交由救護車送醫治療。

海巡署指出，新竹海巡隊駐地新竹漁港，因水深不足，僅能部署35噸巡防艇，無法泊靠100噸巡防艇，10031艇完全不可能規劃進入新竹漁港，係直接航返台中港，並無誤判新竹漁港漲退潮時間之問題。