總獎金50萬！　2024桃園客家音樂節系列活動即起報名

▲客家局長(左三)、八德區公所徐秀華主任秘書(右三)、趙彩雲(左二) 為2024桃園客家音樂節系列活動揭序。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府客家局宣布，今年適逢客家山歌國寶-賴碧霞逝世10周年，為此，2024桃園客家音樂節系列活動包含歌唱競賽及賴碧霞紀念音樂會，將於10月25日至27日在桃園北區客家會館登場。其中，歌唱競賽分為客家山歌兒青組、客家山歌傳唱組、流行歡唱組、流行新秀組及歌謠合唱組，總獎金高達50萬，即起至9月27日開放各界報名。

▲趙彩雲及謝其國客家傳統歌曲《問卜》對唱。（圖／客家局提供）.

客家局長范姜泰基11日表示，音樂是普遍受大眾喜愛的媒介，透過客家歌謠傳唱與創作，不但能強化鄉親的客家認同，更能成為其他族群認識客家語言文化的管道。客家局希望藉由客家音樂節的舉辦，提供以歌會友的交流平台，讓個人及團體都能盡情唱出心中的客家情；同時效法賴碧霞老師生前大力傳唱客謠的精神，讓多元的客家歌曲持續推廣出去。

▲新生代客家歌手龔德重新演繹賴碧霞歌曲《農家樂》。（圖／客家局提供）

本年度歌唱競賽以賴碧霞的音樂創作為主軸，像是歌謠合唱組倘為參與桃園客家歌謠傳唱計畫的參賽隊伍，事先挑選至少1首賴碧霞的作品進行練唱；傳統山歌競賽部分，以18歲為界、區分為兒青組與傳唱組，皆須挑選賴碧霞創作之山歌詞作為決賽曲目。流行歌競賽部分，除鼓勵新秀組以賴碧霞等相關客家主題進行創作；歡唱組的參賽者則可由主辦單位提供之200首歌單(包含賴碧霞創作的流行歌)中選歌，亦可另外透過客家局建置的上千首客家歌曲影音平台等管道選歌並自行取得授權後參賽。

2024桃園客家音樂節系列活動，於桃園北區客家會館舉行，10月19日將由客家局與台灣客家文化發展協會合辦之「台灣客家歌謠時光隧道」音樂會打頭陣；緊接著10月25日至27日舉行各組歌唱競賽決賽；27日下午辦理頒獎典禮暨賴碧霞紀念音樂會，將由各組比賽冠軍獻唱，賴老師的門生、相關客家歌手也將詮釋其經典歌曲，以此向賴老師致敬。