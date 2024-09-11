　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

總獎金50萬！　2024桃園客家音樂節系列活動即起報名

▲2024桃園客家音樂節系列活動即起報名

▲客家局長(左三)、八德區公所徐秀華主任秘書(右三)、趙彩雲(左二) 為2024桃園客家音樂節系列活動揭序。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府客家局宣布，今年適逢客家山歌國寶-賴碧霞逝世10周年，為此，2024桃園客家音樂節系列活動包含歌唱競賽及賴碧霞紀念音樂會，將於10月25日至27日在桃園北區客家會館登場。其中，歌唱競賽分為客家山歌兒青組、客家山歌傳唱組、流行歡唱組、流行新秀組及歌謠合唱組，總獎金高達50萬，即起至9月27日開放各界報名。

▲2024桃園客家音樂節系列活動即起報名

▲趙彩雲及謝其國客家傳統歌曲《問卜》對唱。（圖／客家局提供）.

客家局長范姜泰基11日表示，音樂是普遍受大眾喜愛的媒介，透過客家歌謠傳唱與創作，不但能強化鄉親的客家認同，更能成為其他族群認識客家語言文化的管道。客家局希望藉由客家音樂節的舉辦，提供以歌會友的交流平台，讓個人及團體都能盡情唱出心中的客家情；同時效法賴碧霞老師生前大力傳唱客謠的精神，讓多元的客家歌曲持續推廣出去。

▲2024桃園客家音樂節系列活動即起報名

▲新生代客家歌手龔德重新演繹賴碧霞歌曲《農家樂》。（圖／客家局提供）

本年度歌唱競賽以賴碧霞的音樂創作為主軸，像是歌謠合唱組倘為參與桃園客家歌謠傳唱計畫的參賽隊伍，事先挑選至少1首賴碧霞的作品進行練唱；傳統山歌競賽部分，以18歲為界、區分為兒青組與傳唱組，皆須挑選賴碧霞創作之山歌詞作為決賽曲目。流行歌競賽部分，除鼓勵新秀組以賴碧霞等相關客家主題進行創作；歡唱組的參賽者則可由主辦單位提供之200首歌單(包含賴碧霞創作的流行歌)中選歌，亦可另外透過客家局建置的上千首客家歌曲影音平台等管道選歌並自行取得授權後參賽。

2024桃園客家音樂節系列活動，於桃園北區客家會館舉行，10月19日將由客家局與台灣客家文化發展協會合辦之「台灣客家歌謠時光隧道」音樂會打頭陣；緊接著10月25日至27日舉行各組歌唱競賽決賽；27日下午辦理頒獎典禮暨賴碧霞紀念音樂會，將由各組比賽冠軍獻唱，賴老師的門生、相關客家歌手也將詮釋其經典歌曲，以此向賴老師致敬。

ET快訊
幻象飛官獲救！父母穿情侶裝急奔醫院探視
25歲裸男戲水墜樓亡　高大成提3關鍵：不太可能
駐外大使買春涉貪　首曝光：有做假帳沒污錢
快訊／小草怒嗆開除謝立功黨籍！中評會立案調查
快訊／金鐘獎入圍名單　完整一次看
TVBS民調／高雄綠地變藍天？　柯志恩支持度領先綠營5可能人
碩士妻下海賺學費　夫見「花名冊」綠了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

菲籍漁工傷口感染蜂窩組織炎　恆春海巡派艇救援

羅美玲號召新住民姊妹製作手工月餅　送暖榮民及馨生人

2024桃園地景藝術節9／13起開跑　「龜吉拉」搶先現身　

教育部表揚數位機會中心優良團隊及人員　台南2校獲特色優良團隊

屏東陸龜逛大街恐影響交安　潮州警幫找飼主助返家

總獎金50萬！　2024桃園客家音樂節系列活動即起報名

台南地院辦理「逗陣繞法院」　解析勞資爭議深化廉能交流受肯定

奇美與工研院合作之固碳PC技術　獲「2024 R＆D 100」大獎

南投社福機構823住民獲千元秋節慰問金　許淑華親赴教養院探視

翁失蹤半天「全身泥倒臥草叢」　桃園暖警地毯式搜索終尋獲

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

國3轎車遭2大車夾撞 駕駛無心跳送醫搶救

國3白車遭2大車夾殺　肇事砂石車司機驚恐回憶

未完成的約定！KID曝和小鬼最後對話　重返舊地：那天真的好開心

江蕙瞞罹癌9年「失去珍貴嗓音」　首度鬆口「決定復出關鍵」

盧貝松新作《台北追緝令》全片台灣取景！　桂綸鎂街頭狂飆..李沛旭成「韓哥」手下

菲籍漁工傷口感染蜂窩組織炎　恆春海巡派艇救援

羅美玲號召新住民姊妹製作手工月餅　送暖榮民及馨生人

2024桃園地景藝術節9／13起開跑　「龜吉拉」搶先現身　

教育部表揚數位機會中心優良團隊及人員　台南2校獲特色優良團隊

屏東陸龜逛大街恐影響交安　潮州警幫找飼主助返家

總獎金50萬！　2024桃園客家音樂節系列活動即起報名

台南地院辦理「逗陣繞法院」　解析勞資爭議深化廉能交流受肯定

奇美與工研院合作之固碳PC技術　獲「2024 R＆D 100」大獎

南投社福機構823住民獲千元秋節慰問金　許淑華親赴教養院探視

翁失蹤半天「全身泥倒臥草叢」　桃園暖警地毯式搜索終尋獲

視后沒她！評審認：小S是遺珠　《此時此刻》入圍6獎「網內互打」

王世堅喊話民眾黨別為感情沖昏頭　「是該跟柯文哲道別的時候了」

江蕙4年前「1原因」遭網友出征！無預警關閉臉書：不再重啟

美總統大選辯論川普頻失言　多家外媒：賀錦麗贏了

新竹假日觀光巴士開跑啦！邀您暢遊舊城、探索城市新魅力

成功高中學生「睡校長室門口」抗議！校方急回應：是誤會

幻象飛官獲救！父母穿情侶裝急奔醫院探視兒　感謝外界關心

解決肩頸疲勞！日本職棒明星前田健太也在做減輕僵硬動作

柯文哲「1500」案NCC收11起檢舉：交由內容諮詢委員會審查

籲卓榮泰暫緩《國土計畫法》　朱立倫鼓勵民眾中秋振興花東觀光

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

地方熱門新聞

高雄婚紗名店6千套禮服全燒光…新人急問怎麼辦

台中連鎖火鍋驚見「老鼠叼走豆皮」　業者道歉了

新北推低碳旅遊「漫遊山海線」　飽覽山海之美亮點一次看

桃園77巧克力共和國觀光工廠開幕

藍委黃健豪、吳宗憲赴基隆挺善樑

淡水河左岸沿岸改善計畫　榮獲「新北公共工程優質獎」

嘉義市第二分隊新廳舍落成啟用

物理治療師教正確超慢跑　久坐族：這麼輕鬆

桃園市政顧問彭柏霖　啟動「平鎮公益人生」

桃園四大電廠及焚化爐周邊　擴大肺癌篩檢

南投縣變賣廢棄物所得補助草屯23村里

恆春鎮中正路段違停嚴重　警設科技執法取締

改善土城區希望之河惡臭　新北水利局今進場施工

基隆城市馬拉松不延了？謝國樑：道安通過交維如期辦理

更多熱門

相關新聞

客家山歌國寶賴碧霞紀念專區揭幕

客家山歌國寶賴碧霞紀念專區揭幕

「客家山歌國寶賴碧霞紀念專區１７日舉行揭幕，市長鄭文燦表示，紀念專區完整記錄賴碧霞老師習藝、展藝、傳藝各階段的影像和音樂紀錄，可以具體而微地看見客家山歌的流變，也感受台灣的無形文化資產。客文館有客家文學家、音樂家、美術家的多媒體資料，在全台客家文化典藏方面最具代表性，市府會讓客家文化成為「生活的文化」，走入市民生活當中。

人間國寶賴碧霞病逝　享壽83歲

人間國寶賴碧霞病逝　享壽83歲

關鍵字：

2024桃園客家音樂節客家山歌國寶賴碧霞

讀者迴響

熱門新聞

陳佩琪涉洗錢！　4度改供詞交待不清

陸網爆「小楊哥夜店激吻辣妹」照片瘋傳！

正妹Coser「狂噴水」　6秒片破1800萬瀏覽

婚禮上清純嫩妹「一彎腰露出事業線」！一看竟是蔡依林

林襄脫到剩內衣⋯一轉身「背後更猛」

61歲翁家明搭上嫩妹千金！娶俞小凡23年爆少互動

黃光芹諷馬郁雯犯蠢　揭最大破綻

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

貝碧佳一路向西　最新路徑曝

高雄婚紗名店6千套禮服全燒光…新人急問怎麼辦

正妹主播疑不倫小楊哥遭設局！家屬發聲了

網紅阿辰師「和好兄弟鬧翻」突爆始末！簡大軒道歉了

女記者被質疑陪睡　今將提告蔡正元

他驚「中秋沒4天連假」一堆人後悔！PTT炸鍋

「ATM存619萬」違背常理　陳佩琪及3兒女恐列洗錢被告

更多

最夯影音

更多

家齊、蔡菜海邊挑戰爽快PK賽 遭民眾水槍攻擊直呼:太涼啦

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

國3通霄段砂石車追撞2車 大貨車、拖吊車駕駛死亡

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面