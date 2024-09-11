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酒駕累犯！34人照片公布　他3度上榜

▲▼ 。（圖／台北市交通事件裁決所）

▲酒駕累犯名單公布。（圖／台北市交通事件裁決所）

記者黃聖庭／台北報導

台北市交通事件裁決所第56次公告酒(毒)駕累犯名單，最高酒駕累犯5次為林昶彣、何南山為第3次上榜，徐年慶連2次拒測罰鍰36萬元。

裁決所公布照片，林昶彣酒駕累犯5次(寧波東街，酒測值0.38)、何南山酒駕累犯4次第3次上榜(中正路，酒測值0.27)、陳能清毒駕累犯2次(中華路二段)，徐年慶酒駕拒測累犯2次，處罰鍰36萬元（酒駕拒測者按前次金額加罰18萬），罰鍰未繳納已移送強制執行。

另外酒駕累犯3次有5人，吳哲文(延平北路二段，酒測值0.42)、樊昭誠(成功路二段，酒測值0.30)、陳信良(樂群二路，酒測值0.33)、吳博文(安康路，酒測值0.22)、劉健光第2次上榜(堤外便道，酒測值0.19)。

酒駕累犯2次25人，吳東倢(重慶北路四段，酒測值0.77)、蕭志坴(和平東三段，酒測值0.26)、李明華(重慶北路四段，酒測值0.32)、謝文凱(麥帥二橋，酒測值0.58)、黃勝鴻(重慶北路四段，酒測值0.34)、徐崇政(昆陽街，酒測值0.68)、陳鴻城(承德路三段，酒測值0.94)、王秉稼(和平西路三段，酒測值0.60)、楊銘祥(松河街，酒測值0.39)、蕭家豪(中興橋，酒測值0.67)、林淑娟(艋舺大道，酒測值0.18)、林顯明(南京西路，酒測值0.28)、陳孝濓(舊宗路二段，酒測值0.18)、周麗雲(承德路二段，酒測值0.67)、林弘基(承德路三段與民族西，酒測值0.15)、文璿勛(林森北路，酒測值1.41)、王逸華(羅斯福路四段，酒測值0.47)、黃進城(興隆路三段，酒測值0.15)、李勝隆(和平西路二段，酒測值0.18)、陳俊維(忠孝橋，酒測值0.84)、王守毅(合江街，酒測值0.59)、柯益璋(民權西路，酒測值0.35)、梁紹庭(市民大道一段，酒測值0.32)、汪志清(內湖路一段，酒測值0.26)、賴震遠(潭美街，酒測值0.29)。

裁決所提醒，現行法規只要有酒駕違規行為，除了高額罰鍰還會吊扣駕照(機車1年，汽車2年)、警方當場吊扣牌照2年及代保管車輛，民眾不要心存僥倖，因而肇事致人重傷或死亡，得依規定没入該車輛。

裁決所呼籲，飲酒「不」開車出門、飲酒次日宿醉「不」駕車、席間飲酒「要」找代駕或搭乘大眾運輸，勿心存僥倖觸犯法律而受罰，避免意外而遺憾終身。

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